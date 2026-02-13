आनंद सागर यांचे निधन
ज्येष्ठ दिग्दर्शक हरपला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः ‘हमराही’, ‘बादल’, ‘प्यारा दुश्मन’ यांसारख्या सुपरहिट हिंदी चित्रपटांचे दिग्दर्शक तसेच कोट्यवधी भारतीयांच्या मनात अढळ स्थान निर्माण करणाऱ्या ‘रामायण’, ‘श्रीकृष्ण’ आणि ‘आलिफ लैला’ यांसारख्या गाजलेल्या दूरदर्शन मालिकांचे सह-दिग्दर्शक आनंद सागर यांचे आज (ता. १३) मुंबई येथे निधन झाले. ते ज्येष्ठ दिग्दर्शक रामानंद सागर यांचे सुपुत्र होते. पवन हंस येथील हिंदू स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
३ सप्टेंबर १९४३ रोजी तेव्हाच्या अखंड भारतातील लाहोर येथे आनंद सागर यांचा जन्म झाला. मुंबईच्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयातून त्यांनी विज्ञान शाखेत पदवी प्राप्त केली. खेळात त्यांना विशेष आवड होती. वडील रामानंद सागर यांच्या सहवासातून त्यांनी चित्रपटसृष्टीतील बारकावे आत्मसात केले. ‘आरजू’ या चित्रपटात क्लॅपर बॉय आणि साहाय्यक कला दिग्दर्शक म्हणून त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. पुढे अनेक वर्षे ते सागर आर्ट्सचे मुख्य निर्मिती अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. दिग्दर्शक म्हणून त्यांचा पहिला चित्रपट ‘हमराही’ बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरला. या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट चित्रपट आणि सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकासह २५हून अधिक पुरस्कार प्राप्त झाले. त्यानंतर ‘राम भरोसे’, ‘प्यारा दुश्मन’, ‘अरमान’ आणि ‘बादल’ हे चित्रपट प्रदर्शित झाले. हे सर्व चित्रपट यशस्वी ठरले आणि सिल्व्हर जुबिली गाठली. आनंद सागर यांनी वडिलांकडून केवळ चित्रपटनिर्मितीचे धडेच घेतले नाहीत, तर नम्रता, संस्कार आणि मानवी मूल्ये आयुष्यभर जपली. शांत, प्रेमळ आणि सौम्य स्वभावामुळे त्यांनी अनेकांच्या जीवनाला स्पर्श केला, ते कायम आठवणीत राहतील, अशा या शब्दांत सागर कुटुंबाच्या वतीने त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
डिस्को संस्कृतीची सुरुवात
‘हरी ओम हरी’ या गाण्याने त्या काळात प्रचंड लोकप्रियता मिळवत देशभर डिस्को संस्कृतीची लाट निर्माण केली. तसेच ‘अरमान’मधील ‘रंभा हो हो’ या गाण्यासाठी त्यांना एचएमव्हीकडून गोल्ड डिस्क पुरस्कार मिळाला. आजही ही गाणी तेवढीच लोकप्रिय आहेत. वडील रामानंद सागर यांच्यासोबत त्यांनी ‘रामायण’ आणि ‘श्रीकृष्ण’ या अजरामर दूरदर्शन मालिकांचे दिग्दर्शन केले. तसेच भाऊ प्रेम सागर आणि मोती सागर यांच्यासह ‘आलिफ लैला’ या मालिकेचे सह-दिग्दर्शन करून त्यांनी छोट्या पडद्यावरही आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली.
