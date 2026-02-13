श्वानाला उडवल्याच्या संशयावरून केडीएमटी बस अडवून घातला गोंधळ
श्वानाला उडवल्याच्या संशयावरून बस रोखली
डोंबिवलीतील घटना; तिघांचा चालकाला शिवीगाळ करीत गोंधळ
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १३ ः श्वानाला उडवल्याच्या संशयावरून संतप्त झालेल्या तिघांनी केडीएमटी सेवेच्या बसला अडवून अर्धा तास गोंधळ घातला. ही घटना गुरुवारी सायंकाळी घडली. या वेळी त्या तिघांनी प्रवाशांनी भरलेल्या बसवर दगडफेकदेखील केली. यात बसचे नुकसान झाले आहे. वाहनचालकाला त्या तिघांनी शिवीगाळ करत मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला. काही प्रवाशांनी मध्यस्थी करत बस पुढे मार्गस्थ केली. यामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
गुरुवारी सायंकाळी कल्याण-डोंबिवली महापालिका परिवहन सेवेची बस डोंबिवली निवासी ते डोंबिवली रेल्वे स्थानकदरम्यान प्रवास करत असताना ही घटना घडली. बसने श्वानाला धडक दिल्याचा संशय घेत तिघांनी बससमोर दुचाकी उभी करून बस अडवून चालकाला जाब विचारण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर वाद वाढत गेला आणि संतप्त झालेल्या तिघांनी बसवर दगडफेक केली. बस रोखून धरत प्रवाशांना अक्षरशः वेठीस धरण्यात आले. काही प्रवाशांनी मध्यस्थी करत वाद शांत करण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी हा प्रकार मानपाडा पोलिस ठाणे येथे पोहोचला. बस सुमारे सहा तास पोलिस ठाण्याबाहेर उभी राहिल्याने परिवहन विभागाचे अंदाजे हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले. पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर संबंधित तरुणांनी माफी मागून नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दर्शवली. आर्थिक नुकसान भरून निघाल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना समज देत सोडून दिले.
