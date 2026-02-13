प्रशासकीय राजवट संपताच २७ गावांत अनधिकृत बांधकामांवर पहिला गुन्हा
अनधिकृत बांधकामप्रकरणी गुन्हा
२७ गावांतील द्वारली येथे प्रथम कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १३ ः कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील २७ गावांमध्ये प्रशासकीय राजवट संपताच अनधिकृत बांधकामांविरोधात पहिला दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. द्वारली गावात तळमजला अधिक दोन मजली अनधिकृत आरसीसी बांधकामप्रकरणी संबंधित बांधकामधारकांविरुद्ध हिललाइन पोलिस ठाणे येथे गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
याप्रकरणी भगवान मारुती भोईर, सुचिता मारुती भोईर आणि सौरभ भोईर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. महापालिका क्षेत्रातील २७ गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाल्याचे वारंवार समोर येत आहे. या बेकायदा बांधकामांमुळे शासनाने संबंधित भागातील दस्तनोंदणी प्रक्रियेलाही स्थगिती दिली आहे. मात्र, दस्तनोंदणी बंद असतानाही काही जणांनी नियमांना हरताळ फासत बांधकामे सुरूच ठेवल्याचे दिसून येत आहे.
महापालिकेकडून संबंधित बांधकामाबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम अन्वये नोव्हेंबर महिन्यात नोटीस देण्यात आली होती. सुनावणीची संधी देऊनही कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे सादर न केल्याने अखेर बांधकाम अनधिकृत घोषित करण्यात आले. यानंतर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे प्रभारी अधिक्षक राजेंद्र साळुंखे यांच्या तक्रारी वरून हिललाइन पोलिस ठाण्यात गुरुवारी दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला.
कोणाचा आशीर्वाद
प्रशासकीय राजवट संपल्यानंतर २७ गावांतील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सातत्याने सुरू असलेली ही बांधकामे नेमकी कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहेत, असा सवालही उपस्थित होत आहे. प्रशासकीय राजवट संपल्यानंतरची ही पहिलीच मोठी कारवाई मानली जात असून, २७ गावांतील अनधिकृत बांधकामधारकांसाठी हा इशारा असल्याचे बोलले जात आहे.
