श्वानाच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या सहा वर्षीय बालकावर जोखमीची शस्त्रक्रिया

बालकावर जोखमीची शस्त्रक्रिया यशस्वी
श्वानाच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी; ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार
ठाणे शहर, ता. १३ (बातमीदार) ः श्वानाच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या सहावर्षीय बालकावर ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालयात यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. डोके आणि चेहऱ्याचे लचके घेतलेल्या अवस्थेत बालकाला उपचारासाठी रुग्णालयात आणले होते. येथील डॉक्टरांनी तत्काळ त्याच्यावर अवघड शस्त्रक्रिया करून त्याचा जीव वाचवला.
शहापूरातील खारवली गावात राहणारा सिद्धार्थ अंगणात खेळत होता. खेळताना चेंडू आणायला गेल्यावर श्वानाने त्याच्यावर हल्ला केला. त्याने त्याच्या डोक्यावर आणि चेहऱ्यावर मोठे चावे घेतले. रक्तबंबाळ अवस्थेय त्याला जवळच्या रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी त्याला ठाणे येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात घेऊन जाण्यास सांगितले. रुग्णालयात दाखल होताच आपत्कालीन विभागातील वैद्यकीय पथकाने त्याच्यावर तातडीने उपचार सुरू केले. डोक्यावरील खोल जखमा, चेहऱ्यावरील गंभीर दुखापत आणि मोठ्या प्रमाणातील रक्तस्राव झाल्याने बालकाची स्थिती गंभीर झाली होती. प्रसंगावधान राखत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. धीरज महांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बालकावर गुरुवारी (ता. १२) शस्त्रक्रिया करण्यात आली. आता बालकाची प्रकृती हळूहळू सुधारत असल्याची माहिती देण्यात आली. ही शस्त्रक्रिया करण्यासाठी वरिष्ठ सर्जन डॉ. निशिकांत रोकडे, प्लॅस्टिक सर्जन डॉ. अभिषेक धाकड, डॉ. प्रियंका महांगडे, डॉ. ओमकार भोसले, डॉ. सुशील दुबे आदींनी परिश्रम घेतले.
बालकाची स्थिती गंभीर होती. मात्र, योग्य वेळी उपचार सुरू केल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आणू शकलो. सध्या त्याची प्रकृती सुधारत आहे. एक वर्ष त्याच्यावर औषधोपचार सुरू ठेवणार आहोत. - डॉ. अभिषेक धाकड, प्लॅस्टिक सर्जन, सामान्य रुग्णालय, ठाणे