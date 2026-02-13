व्याजाच्या पैशासाठी थरारक अत्याचार!
व्याजाच्या पैशासाठी थरारक अत्याचार!
चौकातून अपहरण, लॉजवर नग्न व्हिडिओ; सावकारासह पाच आरोपी फरार
उल्हासनगर, ता. १३ (वार्ताहर) ः व्याजाच्या पैशांच्या वादातून एका तरुणावर अमानुष अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उल्हासनगरमध्ये उघडकीस आली आहे. भर चौकातील चायनीज सेंटरमध्ये घुसून लोखंडी पाइपने बेदम मारहाण करत एका ३० वर्षीय तरुणाचे अपहरण करण्यात आले. त्यानंतर त्याला बदलापूर आणि माथेरान येथे नेऊन लॉजमध्ये नग्नावस्थेत मारहाण, अश्लील व्हिडिओ शूटिंग करत धमकी देण्यात आली. या थरारक प्रकरणात सावकारासह पाच आरोपी फरार असून पोलिसांनी त्यांच्या शोधासाठी विशेष पथके रवाना केली आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार चिराग मीरचंदानी (वय ३०) यांनी सावकार अमित चामुला याच्याकडून चार लाख रुपये व्याजाने घेतले होते. त्यापैकी दोन लाख ५० हजार रुपये त्यांनी परतही केले होते; मात्र सावकाराने भरमसाट व्याज लावत चार लाख ५० हजार रुपयांची मागणी सुरूच ठेवली होती. वाढत्या तगाद्याला कंटाळून चिराग यांनी उर्वरित रक्कम देण्यास नकार दिल्याने वाद झाला. या पार्श्वभूमीवर आरोपींनी कट रचला. ९ फेब्रुवारीच्या रात्री उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक पाचमधील एका चायनीज सेंटरमध्ये चिराग जेवण करत असताना आरोपी तिथे आले. त्यांनी लोखंडी पाइपने बेदम मारहाण करत जबरदस्तीने कारमध्ये बसवून अपहरण केले. प्रथम उल्हासनगर त्यानंतर बदलापूर येथील कार्यालयात नेऊन मारहाण करण्यात आली. यानंतर आरोपींनी चिरागला माथेरान येथे नेऊन एका लॉजमध्ये कोंडून ठेवले. येथे नग्न करून मारहाण करत त्यांचे अश्लील व्हिडिओ चित्रित केले. तसेच त्यांच्या बहिणीला अश्लील शिवीगाळ करत पैशांसाठी दबाव टाकला.
पैसे जमा केल्यानंतर सुटका
फिर्यादीने दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींच्या सांगण्यानुसार एक लाख २५ हजार रुपये कैलासनगर येथील एका व्यक्तीकडे जमा केल्यानंतर चिरागची सुटका करण्यात आली. घटनेनंतर १२ फेब्रुवारीला चिराग यांनी हिललाइन पोलिस ठाणे येथे तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे.
दोन विशेष पथके रवाना
वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप शिवले यांनी सांगितले, की सावकारासह पाचही आरोपी फरार असून त्यांच्या शोधासाठी दोन विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत. लवकरच सर्व आरोपींना अटक करण्यात येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या गुन्ह्याचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक बेडकुळे करीत आहेत.
