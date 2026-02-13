नवीन वर्षात भारत-चीन संबंधांना बळकटी
महावाणिज्यदूत किन जी यांची ग्वाही; राेजगारनिर्मितीत चिनी कंपन्यांचे याेगदान
मुंबई, ता. १३ ः ‘भारत-चीनदरम्यानचा द्विपक्षीय संवाद आणि सहकार्याला २०२५मध्ये महत्त्वपूर्ण दिशा मिळाली आहे. भारतातील चिनी कंपन्या भारतीय अर्थव्यवस्था आणि राेजगारनिर्मितीत याेगदान देत आहेत. भारत ही नुकतीच जगातील सर्वात माेठी चाैथी अर्थव्यवस्था ठरली असून यात महाराष्ट्राचे याेगदान महत्त्वपूर्ण ठरले आहे,’ असे प्रतिपादन चिनी महावाणिज्यदूत किन जी यांनी नुकतेच केले. या वेळी ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ असा उल्लेख करून २०२६मध्ये भारतासाेबतचे मैत्रीपूर्ण संबंध अधिक वृद्धिंगत हाेतील, अशी आशा व्यक्त केली.
चिनी महावाणिज्य दूतावासाच्या वतीने मुंबई येथे ‘स्प्रिंग फेस्टिव्हल’चे आयाेजन करण्यात आले हाेते. या कार्यक्रमात महावाणिज्यदूत किन जी बाेलत हाेते. या वेळी त्यांनी भारत-चीन यांच्या आर्थिक आणि व्यापारसंबंधांचा आढावा घेताना अनेक उदाहरणे दिली. स्थानिक चिनी समुदाय, चिनी कंपन्या, वाणिज्य दूतावासातील प्रतिनिधी अणि विविध क्षेत्रांतील ३००हून अधिक मान्यवर उपस्थित होते. या वेळी त्यांनी नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या.
‘ब्रिक्स’च्या यजमानपदासाठी भारताला चीनने पाठिंबा दिला आहे. ‘उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधील सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी ब्रिक्स हे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. त्यामुळे चीन आणि भारताला विविध क्षेत्रांत सहकार्य आणि समन्वय वाढवण्यासाठी हे वर्ष अधिक संधी प्रदान करेल,’ असा विश्वासही किन लीन यांनी व्यक्त केला.
‘अनेक दशकांपासून चीन जागतिक अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख इंजिन राहिले आहे. २०२५मध्येही चीनने जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत सुमारे ३० टक्के योगदान दिले आहे. चीनची एकूण आयात २.६४ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचली असून हे वर्ष भारत-चीन संबंधांसाठीही महत्त्वपूर्ण ठरले. भारताने वास्तविक जीडीपीची वाढ ७.४ टक्के ते ७.५ टक्क्यांदरम्यान असून भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. विशेष म्हणजे, नाेव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये चीनमधील भारताच्या निर्यातीत अनुक्रमे ९० टक्के आणि ६७ टक्के वाढ झाली आहे,’ असे किन जी यांनी सांगितले. ‘२०२५ हे वर्ष चीनसाठी विशेष वर्ष ठरले असून देशाचा जीडीपी वार्षिक पाच टक्के दराने वाढून २० ट्रिलियन डॉलरपेक्षा अधिक झाला आहे,’ असेही ते म्हणाले.
‘तियानजिन येथे झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेत चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांची झालेली भेट द्विपक्षीय संवाद आणि सहकार्याला नवी दिशा मिळाली. त्यांच्या धोरणात्मक मार्गदर्शनाखाली विविध क्षेत्रांत चीन-भारत देवाणघेवाण वाढली आहे,’ असेही जी म्हणाले.
नागपूरमध्ये एका खाण प्रकल्पाच्या भेटीदरम्यान चिनी आणि भारतीय कामगार खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्याचे चित्र आनंददायी हाेते. बंगळूरमध्येही अनेक चिनी कंपन्यांना भेट दिली. या प्रत्येक कंपनीत हजारो भारतीय कामगार कार्यरत आहेत. सांस्कृतिक आणि कलाक्षेत्रातही संबंध बळकट हाेत असून ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ या मैत्रीभावनेची ही उदाहरणे आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
मानसराेवर यात्रा खुली
चीनने शिझांग या स्वायत्त प्रदेशातील कांग्रिनबाॅक आणि मापाम युको (कैलास मानसरोवर यात्रा) येथे भारतीय यात्रेकरूंना पुन्हा परवानगी दिली आहे. तसेच भारतानेही चिनी नागरिकांसाठी पर्यटन व्हिसा पुन्हा सुरू केले आहेत. चीन आणि भारत यांदरम्यान थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत, अशी माहिती किन जी यांनी दिली.
चीनमध्ये भारतीयांना अधिक संधी
२०२६मध्ये चीनच्या १५व्या पंचवार्षिक योजनेची सुरुवात झाली आहे. विविध आव्हानांनंतरही चीन उच्च-गुणवत्तापूर्ण विकास, अधिक खुली अर्थव्यवस्था आणि सखोल सुधारणांवर भर देणार आहे. क्षेत्रफळानुसार सर्वात मोठे मुक्त व्यापार बंदर असलेले हैनान हे भारतीय व्यवसायांसाठी या वर्षात अधिक संधी उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाही किन जी यांनी दिली.
