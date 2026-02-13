‘ब्लॅक फ्रायडे’ची हाक फोल, बदलापूर स्थानकात आंदोलनच झाले नाही!
‘ब्लॅक फ्रायडे’ची हाक फोल
बदलापूरमध्ये आंदोलनच झाले नाही; स्थानकात पोलिस बंदोबस्त
बदलापूर, ता. १३ (बातमीदार) ः रेल्वे स्थानकात शुक्रवारी सकाळी ‘ब्लॅक फ्रायडे’ आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती; मात्र प्रत्यक्षात कोणतेही आंदोलन झाले नाही. आंदोलन केल्यास रेल्वे प्रशासनाकडून गुन्हे दाखल होतात. या भीतीमुळे प्रवाशांनी निषेध आंदोलन टाळले. तरीही समाजमाध्यमांवर निषेधाचे आवाहन करणाऱ्या पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्याने संभाव्य गोंधळ किंवा अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांकडून खबरदारी म्हणून बदलापूर रेल्वे स्थानक परिसरात सकाळपासूनच कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
अलीकडच्या काळात बदलापूर रेल्वे स्थानकात घडलेल्या दुर्दैवी घटनांमुळे प्रवाशांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी लोकल ट्रेनच्या प्रचंड गर्दीमुळे डोंबिवली येथे बारावीच्या सोहम नावाच्या एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला होता. तर आठवडाभरापूर्वी लोकल पकडण्याच्या प्रयत्नात बदलापूर स्थानकात चेतना या तरुणीचा रेल्वेखाली येऊन मृत्यू झाला होता. लोकलची संख्या कमी असून, त्या तुलनेत प्रवाशांची संख्या मोठी असल्याने प्रत्येक लोकलला जीवघेणी गर्दी होते. याच दुर्लक्षाविरोधात ‘ब्लॅक फ्रायडे’च्या स्वरूपात समाजमाध्यमांवर निषेधाची हाक देण्यात आली होती.
