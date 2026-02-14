ठाणे कोस्टल रोडचे काम वेगात
पायाभरणीच्या कामांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : ठाणे कोस्टल रोडच्या पहिल्या टप्प्याचे काम वेगात सुरू आहे. आठ महिन्यांपूर्वी सुरू झालेल्या या प्रकल्पातील उन्नत मार्गाच्या पायाभरणी कामांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले असून पिअर कॅप आणि आय-गर्डर उभारणी सुरू आहे. त्यामुळे ठाणे आणि परिसरातील वाहतुकीला चालना मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
ठाणे कोस्टल रोडचा पहिला टप्पा सुमारे १३.४५ किमी लांबीचा असून, सहा-लेन, प्रवेश-नियंत्रित ग्रीनफिल्ड मार्ग अत्याधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याची उभारणी केली जात आहे. देशात प्रथमच ग्रीनफिल्ड रस्ता प्रकल्पात जमिनीवर मोनोपाइल फाउंडेशनसह सिंगल-पाइल, सिंगल-पियर प्रणालीचा वापर केला जात आहे. हा प्रकल्प डेडिकेटेड मालवाहतूक कॉरिडॉर म्हणून विकसित केला जात असून, घोडबंदर रोडवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यास तसेच ठाणे खाडीकिनाऱ्यालगत मुंबई-नाशिक महामार्ग आणि गायमुख यांच्यातील अखंड रस्ता जोडणी उपलब्ध करून देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे.
गायमुख येथे हा मार्ग प्रस्तावित गायमुख-फाउंटन हॉटेल बोगद्याशी थेट जोडला जाईल. या प्रकल्पांमुळे घोडबंदर रोडवरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन ठाण्यातील शहरी गतिशीलतेत आमूलाग्र बदल होईल. तसेच वाढवण बंदर, जेएनपीए, दक्षिण महाराष्ट्र आणि कर्नाटककडे जाणारी मालवाहतूक अधिक सक्षम होईल.
ठाण्यातील हा प्रकल्प कॉरिडॉर ठाणे रिंग मेट्रो, ठाणे कोस्टल रोड-२, साकेत-आमणे एलिव्हेटेड कॉरिडॉर आणि कासारवडवली-खारबाव मार्ग अशा महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांशीही थेट जोडला जात आहे. यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशाच्या पुढील पिढीच्या सुलभ वाहतूक कनेक्टिव्हिटीचा कणा अधिक भक्कम होणार आहे.
