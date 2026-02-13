साकेत पुलावरील कोंडीतून होणार सुटका
साकेत पुलावरील कोंडीतून होणार सुटका!
नवीन पूल येत्या दोन दिवसांत वाहतुकीसाठी खुला होणार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १३ : मुंबई-नाशिक महामार्गावरील साकेत उड्डाणपुलाच्या कामामुळे होणारी कोंडी आता लवकरच फुटणार असल्याचे दिसून येत आहे. शुक्रवारी सायंकाळी नवीन साकेत उड्डाणपुलावर ३१ डम्परच्या सहाय्याने लोड तपासणीचे काम सुरू होते. लोड तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर व त्याचा अहवाल आल्यानंतर साधारणतः सोमवार किवा मंगळवारपासून हा पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
ठाणे महापलिका हद्दीतून मुंबई-नाशिक हा महामार्ग जातो. वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता, तसेच समृद्धी महामार्ग याला जोडण्यात आल्याने भविष्यातील वाहनांची संख्या लक्षात घेऊन महामार्गाचे रुंदीकरण करण्यात येत आहे. त्यानुसार खारेगाव टोलनाका पुढील जुना साकेत पुलाच्या शेजारी नवीन पुलाच्या उभारणीचे काम हाती घेण्यात आले. जुन्या पुलाची झालेली दुरवस्था यामुळे या उड्डाणपुलावरून अवजड वाहनांसह हलक्या वाहनांचा वेग मंदावत असल्याने वाहतूक कोंडीत भर पडत असे. त्यामुळे १५ मिनिटांचे अंतर कापण्यासाठी तासभर वाहतूक कोंडीत अडकून राहावे लागते. यासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अनेक लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवला होता. त्या वेळी एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी खारेगाव येथील साकेत पुलाचे काम पूर्ण झाले असून, लोड (टेस्टिंग) तपासणीचे काम शिल्लक असल्याचे सांगितले होते.
तपासणी अहवाल सादर करणार
शुक्रवारी सायंकाळी एमएसआरडीसी विभागाकडून ३१ डम्परच्या सहाय्याने तपासणी सुरू केली. प्रत्येक डम्पर हा ३५ टन इतक्या वजनाचा असून, २४ तास हे डम्पर त्या पुलावर वाहतूक करतील. या वेळी त्यांची इत्थंभूत माहिती व तपासणी करण्यात येईल. त्याचा तपासणी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच हा उड्डाणपूल सोमवार अथवा मंगळवारपासून वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार असल्याची माहिती एमएसआरडीसीचे कार्यकारी अभियंता सुभाष बोरसे यांनी दिली.
