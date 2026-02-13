पान दिवड सापाला मिळाले जीवदान
पान दिवड सापाला जीवदान
कल्याण, ता. १३ ( वार्ताहर) : कल्याण पश्चिमेतील वाडेघर, पाणबुडी नगर येथे निर्माणाधीन चाळीच्या मागील भागात पान दिवड जातीचा साप भक्ष्य गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न करत होता. स्थानिक नागरिकांनी सर्पमित्र दत्ता बोंबे यांना फोन करून माहिती दिली. ते तत्काळ दाखल झाले. बचावकार्य सुरू असताना त्यांना लक्षात आले की सापाच्या गळ्यात काहीसे धारदार जीववस्तू अडकली असून, तो बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहे; परंतु असे झाले असते, तर साप स्वतःच्या प्राणाला मुलाला असता.
सर्पमित्र दत्ता बोंबे आणि हितेश करंजावकर यांनी वेळ न दवडता खासगी पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. रायभोले यांच्या क्लिनिकमध्ये धाव घेतली. डॉक्टरांनी एंडोस्कोप कॅमेरामधून निश्चित केले असता सापाच्या गळ्यात मासाचे खवले अडकल्याचे निश्चित झाले. डॉक्टरांनी अल्पावधीत अन्य सहकाऱ्यांच्या मदतीने उपचार करून अडकलेला भाग काढून सापाचा जीव वाचविण्यास मदत केली. उपचारानंतर पान दिवड सापाची काळजी घेऊन तथा शासकीय सोपस्कार पूर्ण करून निसर्गमुक्त करण्यात आले.
