ठाकरे गटाचे ‘नॉट रिचेबल’ असलेले तीन नगरसेवकांची कोकण भवनात नोंदणी
‘तीन’ नगरसेवकांची नोंदणी
ठाकरे गटाचे ‘नॉट रिचेबल’ कोकण भवनात दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १३ ः कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीनंतर रंगलेले राजकीय नाट्य आता नव्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. तब्बल २८ दिवस संपर्काबाहेर असलेल्या शिवसेना ठाकरे गटाच्या तीन नगरसेवकांनी शुक्रवारी कोकण भवन येथे हजर राहून सदस्य नोंदणी केली. मात्र, ते ठाकरे गटासोबत राहणार की वेगळी भूमिका घेणार याविषयी संभ्रम कायम आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत ठाकरे गटाचे ११ नगरसेवक निवडून आले. मात्र, मोजणीनंतर राहुल कोट, स्वप्नाली केणे आणि मधुर म्हात्रे हे संपर्काबाहेर होते. अखेर २८ दिवसांनंतर शुक्रवारी त्यांनी कोकण विभागीय आयुक्तालयात हजेरी लावत सदस्यत्वाची नोंदणी केली.
विशेष म्हणजे राहुल कोट आणि स्वप्नाली केणे हे मुळात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते असून, त्यांनी ठाकरे गटाच्या ‘मशाल’ चिन्हावर निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे त्यांच्या पुढील राजकीय भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, सुरुवातीला ठाकरे गटाचे केवळ सात नगरसेवक एकत्र आल्याने गट स्थापन करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. महासभेत व्हीप बजावण्यासाठी आवश्यक संख्या नसल्याने पक्षाची कोंडी झाली होती. नंतर किर्ती ढोणे या नगरसेविका पक्षाच्या संपर्कात आल्याने संख्या आठवर पोहोचली आणि गट स्थापन होऊ शकला. मात्र, उर्वरित तीन नगरसेवकांनी अद्याप आपली स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली नाही.
पक्षाकडून योग्य ती भूमिका मांडली जाईल
संबंधित तिघांनी नोंदणी केली आहे. त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर पक्षाकडून योग्य ती भूमिका मांडली जाईल, असे गटनेते उमेश बोरगावकर यांनी सांगितले. त्यामुळे ठाकरे गटाने या नगरसेवकांना गटात घेतले नाही की नगरसेवकच पक्षात जाण्यास इच्छुक नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. १५ फेब्रुवारी ही नोंदणीची अंतिम तारीख असल्याने त्यांच्या हालचालींना वेग आला आहे.
