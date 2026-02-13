त्या वक्तव्यांच्या मागे असलेल्या मार्गदर्शकांचाही निषेध
‘त्या’ मार्गदर्शकांचाही निषेध
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आनंद परांजपे यांचे मत
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १३ : संवेदनशील काळात केली जाणारी काही विधाने ही महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभणारी नाहीत. त्या वक्तव्यांच्या मागे असलेल्या मार्गदर्शकांचाही आम्ही निषेध करतो, असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे महाराष्ट्र प्रदेश मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी व्यक्त केले.
दिवंगत नेते अजित पवार यांच्याबाबत गेल्या काही दिवसांत होत असलेल्या विविध वक्तव्यांमुळे त्यांच्या कुटुंबीयांवर मानसिक आघात होत असल्याची भावना व्यक्त करत आनंद परांजपे यांनी निषेध नोंदवला. २ जुलै २०२३ रोजी वेगळी राजकीय भूमिका घेतल्यानंतर त्यांच्यासोबत आलेले सर्वच नेते-कार्यकर्ते हे अजित पवार यांचे विस्तारित कुटुंब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अजित पवार यांच्या निधनानंतर अंत्यविधीपूर्वीच विलीनीकरणाच्या चर्चा सुरू झाल्याचा उल्लेख करत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अशाप्रसंगी राजकीय भूमिका मांडणे टाळले पाहिजे, असे ते म्हणाले. पक्षाची अधिकृत भूमिका प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी मांडली आहे. संबंधित अपघाताची सखोल चौकशी व्हावी, ही मागणी पहिल्या दिवसापासून करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘टाईम बॉम्ब’सह सर्व शक्यतांचा तपास व्हावा, अशी मागणी त्यांनी पुन्हा केली. तसेच रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत परांजपे म्हणाले, की संपूर्ण घटनाक्रमाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी. ऐनवेळी कॅप्टन बदलण्यात आला का, घात होता की अपघात, तसेच २७ व २८ तारखेच्या घटनांबाबत निर्माण झालेले प्रश्न यांचा तपास व्हायला हवा; मात्र या प्रकरणाला राजकीय रंग देणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
