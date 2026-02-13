‘एचपी’कडून नवीन डेस्कजेट प्रिंटर्स बाजारात
‘एचपी’कडून नवीन डेस्कजेट प्रिंटर्स बाजारात
मुंबई, ता. १३ : ‘एचपी’ने डेस्कजेट ऑल-इन-वन (एआयओ) प्रिंटरची एक नवीन श्रेणी सादर केली आहे. हे नवे प्रिंटर्स विद्यार्थी, पालक आणि व्यावसायिकांसाठी होम प्रिंटिंग अधिक स्मार्ट, सोपी आणि अधिक सहज बनवण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. या उत्पादन श्रेणीत एचपी डेस्कजेट, एचपी डेस्कजेट इंक ॲडव्हान्टेज आणि एचपी डेस्कजेट अल्ट्रा इंक ॲडव्हान्टेजमधील चार मॉडेल्सचा समावेश असल्याची माहिती कंपनीने शुक्रवारी (ता. १३) दिली.
‘भारतीय पुढील पिढीची प्रिंटिंग सोल्यूशन्स शोधत आहेत जी आटोपशीर, वाय-फाय सक्षम आणि वापरण्यास सोपी असतील. तसेच त्यांच्या रोजच्या आयुष्यात उपयुक्त ठरतील,’ असे एचपी आयएनसीचे इंडिया मार्केट- प्रिंट कॅटेगरीचे वरिष्ठ संचालक सतीश कुमार यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नवीन एचपी डेस्कजेट मालिकेची रचना करण्यात आली आहे. त्यात स्मार्ट प्रिंटिंग तंत्रज्ञानाला समकालीन बांधणी आणि वैविध्यपूर्ण रंग ॲक्सेंटसह जोडण्यात आले आहे. इन्टुटिव्ह सेटअप आणि अखंड कनेक्टिव्हिटीसह ही नवीन श्रेणी कुटुंबांना दररोज आत्मविश्वासाने प्रिंट करण्यास, शिकण्यास आणि निर्मिती करण्यास मदत करेल. त्यामुळे प्रिंटिंग, स्कॅनिंग आणि कॉपी करणे सोपे, कार्यक्षम आणि आकर्षक बनेल.’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.