भाजप नगरसेवकाकडून अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईला विरोध

भाईंदर, ता. १३ (बातमीदार) : अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पथकाला भाजप नगरसेवकाकडून विरोध करण्यात आल्याचा प्रकार भाईंदर पश्चिम येथे घडला आहे. विशेष म्हणजे शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर धडक कारवाई करावी, असे आदेश काही दिवसांपूर्वीच नवनिर्वाचित महापौरांनी महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. मात्र, महापौरांच्या या आदेशांना त्यांच्याच पक्षातील नगरसेवकाने हरताळ फासल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले.
मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या निवडणुकीदरम्यान मिरा-भाईंदर शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. यावर महापौर डिंपल मेहता यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. या अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने कारवाई करा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा इशारा महापौरांनी प्रशासनाला दिला होता. त्यानुसार शुक्रवारी (ता. १३) महापालिकेचे अतिक्रमण विरोधी पथक भाईंदर पश्चिम येथील जय अंबे नगर येथे कारवाईसाठी गेले. झोपड्यांच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू करताच भाजपचे स्थानिक नगरसेवक अशोक तिवारी त्या ठिकाणी पोहोचले. त्यांनी पथकाला अपशब्द वापरत कारवाई करण्यापासून रोखले. या वेळी महापालिका कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक यांची स्थानिकांशी झटापटदेखील झाली. या सर्व घटनेची चित्रफीत सर्वत्र व्हायरल झाली. महापालिकेच्या पथकाला कारवाई करण्यापासून रोखणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी दिले. त्यानुसार प्रभाग अधिकाऱ्याने घर मालकावर भाईंदर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. दरम्यान, अतिक्रमण विरोधी पथकाने भाईंदर पश्चिम भागातील खाद्यपदार्थ विक्रीच्या हातगाड्यांवरही कारवाई केली. या वेळी काही विक्रेत्यांनी रस्त्यावरच ठाण मांडून रस्ता अडविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मनस्ताप झाला. दोन दिवसांपूर्वी मिरा रोड येथील दीपक हॉस्पिटल रस्त्यावर असलेल्या भाजीविक्रेत्यांवर सायंकाळच्या वेळी कारवाईसाठी गेलेले महापालिकेचे पथक व फेरीवाले यांच्यातही जोरदार झटापट झाली. या वेळी मोठा जमाव जमला होता. त्या घटनेची चित्रफीतही शुक्रवारी व्हायरल झाली होती.
