रितू तावडे
बांगलादेशींना जन्मप्रमाणपत्र!
दाेन वैद्यकीय अधिकारी निलंबित; आठ जणांवर फाैजदारी कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः मुंबईत महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बांगलादेशी, रोहिंगे यांना पैसे घेऊन जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे हे प्रमाणपत्र दिल्याप्रकरणी दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, तर आठ जणांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे, अशी धक्कादायक माहिती महापाैर रितू तावडे यांनी शुक्रवारी दिली. बांगलादेशींच्या घुसखाेरीत माेठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आराेपही त्यांनी या वेळी केला.
उपमहापाैर संजय घाडी, भाजपचे माजी खासदार किरीट साेमय्या यांच्यासह तावडे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. मुंबईतील बांगलादेशी यांच्या शोधासाठी प्रत्येक फेरीवाल्यांची कागदपत्रे तपासण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शोधमोहीम राबविण्यात येणार आहे, असे महापौर तावडे यांनी सांगितले.
मुंबईत झोपडपट्टीत बांगलादेशी हे घुसखोरी करून आणि बोगस कागदपत्रांच्या आधारे पैसे देऊन महापालिकेच्या वॉर्डातील आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून जन्म प्रमाणपत्र घेऊन बेकायदा राहत आहेत. तसेच ते पदपथावर अतिक्रमण करून फेरीवाला व्यवसाय करीत आहेत. महापालिका, पोलिस यांच्यामार्फत त्यांचा शोध घेऊन, त्यांची कागदपत्रे तपासून त्यांना मुंबईतून हटविण्यात येणार असल्याचे महापौर रितू तावडे यांनी सांगितले.
आतापर्यंत आठ जणांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. उर्वरितांवर सोमवारपासून कारवाई करण्याचे निर्देशही महापौरांनी दिले. विलंबित प्रकरणात २१ दिवसांनंतर जन्म प्रमाणपत्र वितरण करण्यात आली असून त्यांची फेरचौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. दाेन वैद्यकीय अधिकारी यांना निलंबित करण्यात आले असून इतरांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. १ जानेवारी २०१६ नंतरचे संपूर्ण दस्तऐवज तपासण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
------
२३७ बोगस जन्म प्रमाणपत्रे रद्द
आतापर्यंत २३७ बोगस जन्म प्रमाणपत्रे आढळून आलेली असून ती रद्द करण्यात आली आहेत. ज्यांचा जन्म मुंबईत झालेला नाही. मुंबईत जिथे रुग्णालय नाही तरी त्या रुग्णालयाचे नाव घेऊन बोगस जन्म प्रमाणपत्रे देण्यात आलेली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. कासारे आणि संजय मुंडे यांच्या चौकशीचे आदेश दिले असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईत बांगलादेशींची १० हजार प्रकरणे : सोमय्या
मुंबईत ज्यांचा जन्म झालेला नाही, जे रुग्णालय अस्तित्वात नाही, अशा रुग्णालयाच्या नावाने बोगस जन्म प्रमाणपत्र पालिकेच्या आरोग्य खात्याने, अधिकाऱ्यांनी दिली आहेत. अशी १० हजार प्रकरणे गोवंडी, मानखुर्द, कलिना, बेहरामपाडा, नागपाडा, कुर्ला आदी विभागांतील असल्याचा गौप्यस्फोट माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी या वेळी केला. याबाबतची माहिती संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली असून त्याचा पाठपुरावा करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
----------------
