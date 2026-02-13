राज्य सरकारला दिलासा
कांजूरमार्ग कारशेड प्रकरण; विकसकाची याचिका फेटाळली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागेवरून खासगी विकसक महेश गरोडिया आणि राज्य सरकारमधील वादावर निर्णय देताना खासगी विकसकांची याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १३) फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
कांजूरमार्ग येथील जागेवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमधील न्यायालयीन वाद सत्ताबदलानंतर संपुष्टात आला आणि ही जागा कारशेडसाठी देण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिका केंद्र सरकारने मागे घेतली होती; या जागेबाबत खासगी विकसक आणि राज्य सरकारमधील वाद कायम होता. या वादावर सुनावणी घेऊन न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शुक्रवारी हा निर्णय जाहीर करताना खासगी विकसकांची याचिका फेटाळून लावली तसेच ही जागा जैसे थे ठेवण्याबाबत दिलेला अंतरिम आदेशही खंडपीठाने रद्द केला. ‘स्वामी समर्थ नगर-विक्रोळी मेट्रो ६’ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित केलेली कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा केंद्र सरकारने आधीच राज्य सरकारला उपलब्ध केल्याची माहिती राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली होती. ही जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्राने राज्य सरकारला सुपूर्द केली होती; त्यामुळे ही जागा कारशेडसाठी वापरू देण्याच्या विनंतीबाबत केंद्राशी बोलणी सुरू असल्याचेही सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करताना राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात केलेली याचिका मागे घेतल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते; परंतु गरोडिया यांनी याप्रकरणी आपली याचिका प्रलंबित असल्याचे सांगून त्यावर सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. ती याचिका शुक्रवारी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
