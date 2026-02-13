गोरेगाव येथील गगनचुंबी इमारतीत आग
मुंबई, ता. १३ : गोरेगाव पूर्व गोकुळ धाम येथील तळ अधिक ४५ मजली डी बी वूड इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरील एका घरातील बेडरूममध्ये शुक्रवारी (ता. १३) सकाळी आग लागल्याची घटना घडली. काही वेळातच ही आग वाऱ्यासारखी पसरली आणि धुराचे लोट पसरले. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने घटना घटनास्थळी धाव घेतली. या वेळी इमारतीतील कार्यान्वित अग्निसुरक्षा यंत्रणेमुळे आगीवर वेळीच नियंत्रण मिळवण्यात यश आल्याचे मुंबई अग्निशमन दलाचे प्रमुख रवींद्र आंबुलगेकर यांनी सांगितले.
गोरेगाव पूर्व कृष्णा वाटिका रोड गोकुळ धाम येथे तळ अधिक ४५ मजली डी बी वूड इमारत आहे. या इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरील एका रूममधील बेडरूममध्ये आग लागल्याची माहिती इमारतीतील रहिवाशांनी दिली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी इमारतीत अडकलेल्यांना सुखरूप सुरक्षितस्थळी हलवले. विशेष म्हणजे, इमारतीतील आग प्रतिबंधक यंत्रणा कार्यान्वित असल्याने आगीवर वेळीच नियंत्रण मिळवणे शक्य झाल्याचे आंबुलगेकर यांनी सांगितले.
आगीमुळे बेडरूममधील सामान खाक झाले. नेमकी आग कशामुळे लागली, याचे कारण स्पष्ट होऊ शकलेले नाही; परंतु अग्निशमन दलाचे अधिकारी, स्थानिक पालिकेचे अधिकारी व स्थानिक पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.
