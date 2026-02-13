गणेश नाईक यांचा एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्यावर तीव्र संताप
नगरविकास खात्यावर तीव्र संताप
भूखंड दलालांना विकल्याचा गणेश नाईक यांचा आरोप
वाशी, ता. १३ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिकेच्या नागरी हितासाठी आवश्यक असलेले भूखंड सिडकोकडून मागणी करण्यात आली असताना, तेच भूखंड नगरविकास खात्याने दलालांना विकल्याचा गंभीर आरोप करीत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. या आरोपांमुळे शिंदे-नाईक संघर्ष पुन्हा उफाळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
गणेश नाईक यांनी माध्यमांना सांगितले, की नवी मुंबईसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरासाठी रुग्णालये, शाळा, उद्याने, समाजोपयोगी सुविधा यासाठी भूखंड अत्यावश्यक आहेत. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई महापालिकेने सिडकोकडे अधिकृत मागणी केली होती; मात्र ज्या मंत्रिमंडळात मी स्वतः सदस्य आहे, त्याच मंत्रिमंडळातील नगरविकास खात्याने हे भूखंड नागरी हिताऐवजी खासगी दलालांना विकले, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. नाईक पुढे म्हणाले, की या प्रकरणाची चौकशी नवी मुंबई महापालिकेतील महापौर नक्कीच करतील. तसेच या संपूर्ण व्यवहाराची तक्रार थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात येणार आहे. या आरोपांमुळे नगरविकास खात्याच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सिडकोकडील भूखंडांचा वापर नेमका कशासाठी आणि कोणाच्या परवानगीने बदलण्यात आला, याबाबत आता चौकशीची मागणी जोर धरू लागली आहे. विरोधकांकडूनही या प्रकरणात पारदर्शक चौकशीची मागणी होत असून, राज्य सरकारची भूमिका काय असते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय वादाचे केंद्रबिंदू
गणेश नाईक आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात याआधीही विविध मुद्द्यांवरून मतभेद झाले आहेत. त्यामुळे या नव्या आरोपांमुळे दोन्ही नेत्यांमधील राजकीय तणाव पुन्हा एकदा उघडपणे समोर येण्याची शक्यता वाढली आहे. नवी मुंबईतील भूखंड प्रकरण आता केवळ स्थानिक प्रश्न न राहता राज्यस्तरीय राजकीय वादाचे केंद्रबिंदू ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
