लोकसंख्येवरून आरक्षण देणे अयोग्य!
मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा दावा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः एखादा समाज लोकसंख्येच्या आधारावर मागास असल्याचे म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवाद शुक्रवारी (ता. १३) मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. तसेच निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागच्या दाराने आरक्षण देण्याचा घाट घातल्याचा पुनरुच्चारही केला.
काका कालेलकर आयोग, बी. डी. देशमुख आयोग, मंडल आयोग यासह आणखी काही आयोगांकडून मराठा समाज मागास किंवा ते कुणबी नसल्याचे अहवालात म्हटले होते, तसेच मराठा समाज हा सर्वाधिक पुढारलेला असल्याचा उल्लेख केला होता; मात्र निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज हा सर्वाधिक मागासलेला असल्याचे म्हटल्याचे नमूद करून ज्येष्ठ ॲड. अनिल अंतुरकर यांनी आयोगाच्या दाव्यावर आक्षेप नोंदवला. लोकसंख्येच्या आधारावर मागास असल्याचे म्हटल्यास अन्य आरक्षणावर अन्याय होईल, त्यामुळे एखाद्या समाजाला लोकसंख्येच्या आधारावर मागास म्हणता येणार नाही. दुसरीकडे, मराठा समाजातील तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देताना राज्य सरकारने राज्य आणि केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाशी सल्लामसलत केली नसल्याचेही ॲड. अंतुरकर यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले.
...
पूर्णपीठासमोर नियमित सुनावणी
सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याबाबत आदेश दिले. त्या पार्श्वभूमीवर न्या रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांचे विशेष पूर्णपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू आहे.
