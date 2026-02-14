लाल मिरचीची चढ्याभावाने विक्री
लाल मिरचीची चढ्या भावाने विक्री
बाजारातील आवक ६० टक्क्यांनी घटल्याचा परिणाम
जुईनगर, ता. १४ (बातमीदार) : शेतकऱ्यांनी लाल मिरचीची लागवड कमी केल्याने बाजारपेठेतील पुरवठा कमी झाला आहे. मुंबई बाजार समितीमधील घाऊक मसाला बाजारात लाल मिरचीची आवक ६० टक्क्यांनी घटल्याने बाजारात भाव वाढले आहेत.
उन्हाळ्यात घराघरात मसाले तयार करण्याची परंपरा आहे. फेब्रुवारीमध्ये बाजारात पुरेशी आवक झाली नसल्याने मसाले आणखी महाग होऊ शकतात. पीक कमी घेतले गेल्याने भविष्यात आवक अशीच राहिली तर भावात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. येत्या काही महिन्यांत मिरची आणि हळद दोन्ही भावात चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. तर कमी उत्पादन परिणामी कमी आवक, शेतकऱ्यांनी उत्पादन कमी घेतल्याने मुंबई एपीएमसी मसाला बाजारात काही मिरच्यांचा भाव जवळपास ५० टक्क्यांनी वाढल्याचे मिरचीचे घाऊक व्यापारी अमरिशालाल बारोट यांनी सांगितले.
-------------------------------------
हळदीच्या उत्पादनावर परिणाम
महाराष्ट्र, तमिळनाडू, तेलंगणा ही हळदीची मुख्य उत्पादन राज्ये आहेत. महाराष्ट्रात अवकाळी पावसामुळे हळद पिकाचे नुकसान झाले आहे. तेलंगणात भाव कमी असल्याने शेतकऱ्यांनी उत्पादन कमी केले. नवीन पीक योग्य स्वरूपात आले नाहीतर भाववाढीची शक्यता आहे.
------------------------------------------
मसाले पदार्थ पूर्वीचे दर (प्रति किलो) सध्याचे दर (प्रति किलो)
कर्नाटकी बेडगी मिरची २०० ते २५० रुपये ३०० ते ५५० रुपये
काश्मीर मिरची २०० ते ३०० रुपये ६०० ते ७०० रुपये
आंध्र (तेजा) मिरची १५० ते २०० रुपये २०० ते २५० रुपये
हळद १०० ते १५० रुपये १२५ ते १७५ रुपये
