मुरुड मध्ये महाशिवरात्री निमित्त्य सजला बाजार रताळ्यांचा !
मुरुडमध्ये महाशिवरात्रीनिमित्त सजला बाजार रताळ्यांचा
मुरुड, ता. १४ (बातमीदार) ः कोकणात महाशिवरात्रीचा उत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. या दिवशी शिवभक्तांना कोर्लईच्या लालचुटूक रताळ्यांची विशेष प्रतिक्षा असते.
रायगड जिल्ह्यात सर्वात मोठा रताळ्यांचा बाजार दरवर्षी मुरूड शहरात भाजीमार्केटमध्ये भरत असतो. या बाजाराला शतकांची परंपरा असल्याचे महिला बचत गटाच्या प्रमुख मारिस्त्रास रुझारियो व क्रेसेस मार्तीस सांगतात. मुरुडच्या बाजारात ७० ते ७५ क्विंटल रताळ्यांची आवक एकट्या कोर्लई गावातून होते. वाशी मार्केटमधील रताळ्यांच्या तुलनेने कोर्लईच्या गावठी वाणाला खवय्यांची पहिली पसंती असते.
कोकण किनारपट्टीवरील पोर्तुगिजांचे वंशज पारंपारिक पद्धतीने मुरुड तालुक्यातील कोरलई या गावात भाजीपाला, वांगी, पडवळ, यांसह लाल रंगाची रताळी मोठ्या प्रमाणावर पिकवितात. रताळ्याचे वाण गावठी आणि चविष्ट असते. स्थानिक पातळीवर इतर शेतकरी हे पीक सहसा घेत नसल्याने कोर्लईच्या रताळ्यांची मक्तेदारी कायम आहे. या व्यवसायावर कुटुंबीयांची ४ ते ६ महिन्यांची आर्थिक गुजरण होते, असे विक्रेते सांगितात.
रताळ्यांचे पीक कमी
साधारणतः अडीच महिन्यांचे हे पीक असून यंदा रताळ्यांचे पीक कमी आले आहे. बाजारात १५० रुपये प्रतिकिलो मोठे तर लहान आकाराचे ११० ते १२० रु. प्रतिकिलो विक्री दर सुरू आहे. रताळ्याचा उपवासाव्यतिरिक्त कोकणातील पोपटी प्रकारात सर्रास केला जातो म्हणून रताळ्यांनी मोठी मागणी असते.
मुरूड नगरपरिषदेतर्फे मंडप व लाईट ची व्यवस्था केली जाते . शिवरात्रीला रताळे बाजाराचे सान थोरांना मोठे अप्रुप दिसून येते .
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.