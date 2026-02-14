धारावीत रस्त्यावर कचऱ्याचे साम्राज्य
धारावीत रस्त्यावर कचऱ्याचे साम्राज्य
दुर्गंधी, वाहतूक कोंडी; नागरिकांचा संताप
धारावी, ता. १४ (बातमीदार) ः धारावीतील अंतर्गत रस्त्यांवर अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचल्याचे चित्र दिसून येत आहे. ९० फुटी रस्ता, ६० फुटी रस्ता तसेच धारावी मुख्य रस्त्यावर ठिकठिकाणी कचरा पडून असल्याने परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरली आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांना नाक मुठीत धरून मार्ग काढावा लागत असून स्थानिक रहिवासी, पादचारी व वाहनचालक संताप व्यक्त करत आहेत.
विशेषतः ९० फुटी रस्त्यावर अनेक दिवस कचरा न उचलता तसाच पडून राहत असल्याची तक्रार आहे. पालिका प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. कचऱ्यामुळे डास व इतर जंतूंची उत्पत्ती वाढून विविध आजारांचा धोका निर्माण होत असल्याचीही भीती व्यक्त केली जात आहे.
नुकत्याच झालेल्या पालिका निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष जात नाही का, असा सवाल स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत. रस्त्यावर साचलेल्या कचऱ्यामुळे वाहतुकीस अडथळे निर्माण होत असून रस्त्याचे विद्रुपीकरण होत आहे.
एकीकडे ‘स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई’च्या घोषणा दिल्या जातात, तर दुसरीकडे धारावीसारख्या भागात अनेक दिवस कचरा पडून राहतो. मुंबईतील काही भागांत रस्ते पाण्याने धुतले जातात; मात्र येथे स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष का, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते गणेश खाडे यांनी उपस्थित केला आहे. पालिका प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन नियमित कचरा उचल मोहीम राबवावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.
