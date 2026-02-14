आचारसंहिता भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल
मुरुडमध्ये नगराध्यक्षांसह माजी सरपंचावर गुन्हा दाखल
आचारसंहिता भंगप्रकरणी प्रशासनाची कारवाई
मुरुड (बातमीदार) ः जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या रणधुमाळीत निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुरुडमध्ये प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. मुरुड नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा आराधना दांडेकर आणि शिघ्रे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच संतोष पाटील यांच्यावर आचारसंहिता भंगाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
नगराध्यक्षा आराधना दांडेकर यांनी ४ फेब्रुवारी रोजी मुरुड नगरपरिषदेच्या आपल्या अधिकृत दालनात बसून राजकीय प्रचारासाठी शासकीय पदाचा आणि कार्यालयाचा गैरवापर केल्याचा समोर आले आहे. हे कृत्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे थेट उल्लंघन असल्याचे सिद्ध झाल्याने आराधना दांडेकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल आहे. मुरुड पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी राजेंद्रकुमार खताळ यांनी फिर्याद दिली.
तर, शिघ्रे ग्रामपंचायत माजी सरपंच संतोष पाटील यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांनी निवडणूक काळात वांद्रे-शिघ्रे येथील मंदिरावर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांचे बॅनर लावले होते. यामुळे निवडणुकीत आचार संहितेचे उल्लंघन झाले म्हणून भारतीय न्याय संहिता कलम १७४ ,२२३ प्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली आहे
या प्रकरणाचा तपास मुरुड पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक परशुराम कांबळे करीत आहेत.
