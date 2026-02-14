मुरबाडचे शिवमंदिर भाविकांसाठी सज्ज
कासा, ता. १४ (बातमीदार) ः डहाणू तालुक्यातील कासापासून अवघ्या आठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मुरबाड गावातील पांडवकालीन शिवमंदिर महाशिवरात्रीनिमित्त सज्ज झाले आहे. जीर्ण अवस्थेतील हे पुरातन मंदिर भाविकांच्या श्रद्धेचे केंद्र ठरले आहे.
या मंदिरात शिवपिंड व दगडी चबुतरा असून आजूबाजूला दगडी अवशेष आढळतात. पूर्वी येथे पाच बेलवृक्ष होते; सध्या शिवपिंडीवर सावली देणारा एक भला मोठा बेलवृक्ष उभा आहे. मंदिरासमोर असलेला दगडी नंदी गावातील एका बलाढ्य व्यक्तीने खांद्यावर उचलून जवळील नाल्याजवळ नेऊन ठेवला होता, अशी लोककथा आहे. त्या ठिकाणी अनेक वर्षे चार-पाच बेलवृक्ष होते; मात्र सध्या नंदी दिसत नसल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. पूर्वी कासा, सूर्यानगर, वरोती, चारोटी आदी परिसरांतून भाविक मोठ्या संख्येने येथे दर्शनासाठी येतात.
बांधकामात अडचणी
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरून डहाणू-नाशिक राज्य मार्गावरील मंदिराबाबत आख्यायिका प्रचलित आहे. १९९२ मध्ये शिवलिंगाजवळ मंदिर बांधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र पाया खोदताना मजुरांच्या हाताला सूज झाल्याने बांधकाम अपूर्ण राहिल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली.
