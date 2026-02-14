कामगारांशी चर्चा केल्याशिवाय चार श्रम संहिता लागू करु देणार नाही
कामगारांशी चर्चा केल्याशिवाय चार श्रमसंहिता लागू करू देणार नाही
आमदार सचिन अहिर; देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांचा जोरदार इशारा
शिवडी, ता. १४ (बातमीदार) ः केंद्र सरकारने संमत केलेल्या चार श्रमसंहितांचा राज्यात अवलंब करण्यापूर्वी कामगार संघटनांशी सखोल चर्चा करावी, अन्यथा विधानसभेत हंगामा करून कामकाज रोखू, असा इशारा सचिन अहिर यांनी दिला. ते येथे कामगारांच्या सभेत बोलत होते.
गुरुवारी (ता. १२) देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर बीकेसी, वांद्रे येथील कामगार भवनातील आयुक्त कार्यालयावर कामगारांनी मोर्चा काढत आंदोलन छेडले. या वेळी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आणि भारतीय कामगार सेनाचे सरचिटणीस असलेले आमदार अहिर यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.
केंद्र सरकार केवळ परदेशी गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी या संहिता लागू करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कामगार नेत्यांशी चर्चा न करता या संहिता लागू केल्यास विधानसभेत तीव्र विरोध केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
देशव्यापी संपात विविध केंद्रीय कामगार संघटनांनी सहभाग घेतला होता. महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र इंटक, आयटक, एचएमएस, सीआयटीयू, एनटीयूआय, भारतीय कामगार सेना, एआयसीटीयू, टीयूसीआय, बीयूसीटीयू, शिक्षक संघटना तसेच बँक कर्मचारी, आशा व अंगणवाडी सेविका, घरेलू कामगार आदी असंघटित क्षेत्रातील कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
या वेळी महाराष्ट्र इंटकचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम, सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते, निवृत्ती देसाई, बजरंग चव्हाण, संगीता कांबळे, संगीता सोनावणे, सुरेश मोरे आदी कामगार नेत्यांनी भाषणातून केंद्र सरकारच्या धोरणांवर सडेतोड टीका केली. कॉ. मिलिंद रानडे यांनी, ही केवळ आंदोलनाची नांदी आहे, असे स्पष्ट करत राज्य सरकारच्या जनसुरक्षा कायद्यावरही टीका केली.
आंदोलनादरम्यान सहाय्यक कामगार आयुक्त डी. आंधळे यांची शिष्टमंडळाने भेट घेऊन चार श्रमसंहिता मागे घेण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले. शिष्टमंडळाचे नेतृत्व आमदार सचिन अहिर यांनी केले.
कामगार संघटनांचे आरोप
कामगार संघटनांनी आरोप केला आहे, की चार श्रमसंहितांमुळे कामगारांचे दीर्घ लढ्यांतून मिळवलेले २९ कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. कायमस्वरूपी नोकरीऐवजी ‘फिक्स टर्म’ रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. कारखाने बंद करण्याचे अधिकार सुलभ करण्यात आले असून संपावर जाणे कठीण केले आहे. बेकायदा संप करणाऱ्यांना तुरुंगवासाची तरतूद, भविष्यनिर्वाह निधीतील मालकाचा वाटा कमी करणे आणि कामाचे तास वाढविण्याची शक्यता यावरही संघटनांनी आक्षेप नोंदविला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.