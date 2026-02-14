२४ तासांत जगदुशा नगर मैदान उजळले
२४ तासांत जगदुशानगर मैदान उजळले
पथदिवे सुरू; नागरिकांकडून समाधान व्यक्त
घाटकोपर, ता. १४ (बातमीदार) ः घाटकोपर पश्चिमेकडील जगदुशानगर परिसरातील काही पथदिवे अधूनमधून बंद राहत होते. तसेच जगदुशानगर मैदानातील पथदिवे गेल्या महिनाभरापासून बंद असल्याने संपूर्ण परिसर अंधारात जात होता. परिणामी, रात्रीच्या सुमारास मैदानात गैरप्रकारांना ऊत येत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून होत होत्या. महिला, ज्येष्ठ नागरिक व लहान मुलांसाठी हा परिसर असुरक्षित बनल्याची भावना व्यक्त केली जात होती.
यासंदर्भात १३ फेब्रुवारीच्या ‘सकाळ’च्या अंकात ‘पथदिवे बंदमुळे जगदुशानगर परिसर असुरक्षित’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची प्रशासनाने अवघ्या २४ तासांत दखल घेत संबंधित विभागाला सूचना दिल्या. तातडीने कार्यवाही करत संध्याकाळी पथदिवे सुरू करण्यात आले. त्यामुळे जगदुशानगर मैदान व परिसर पुन्हा प्रकाशझोतात आला असून नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. स्थानिक रहिवाशांनी वेळेत दखल घेतल्याबद्दल प्रशासनाचे आभार मानले असून, यापुढेही पथदिवे नियमित सुरू ठेवावेत व परिसर सुरक्षित राखावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. वृत्तामुळे सकारात्मक बदल घडून आल्याने नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
