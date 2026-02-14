चेंबूर पी. वाय. थोरात मार्गावर पाणी गळती

चेंबूर पी. वाय. थोरात मार्गावर पाणीगळती
चेंबूर, ता. १४ (बातमीदार) ः चेंबूर येथील पी. वाय. थोरात मार्ग येथे पाइपलाइनमधून पाणीगळती सुरू असून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात आहे. पालिकेकडून अद्याप दुरुस्ती करण्यात न आल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. चेंबूर रेल्वे स्थानकाजवळील हा मार्ग महत्त्वाचा असून परिसरात पालिका शाळा, पी. एल. लोखंडे मार्ग, नारायण गुरू हायस्कूल तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय व बाजार असल्याने येथे सतत रहदारी असते; मात्र पाइपलाइनमधील गळतीमुळे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांना व वाहनचालकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. स्थानिक रहिवाशांनी याबाबत मुंबई महापालिका एम पश्चिम विभाग यांना माहिती दिली असली तरी अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. पालिकेने तातडीने लक्ष घालून पाणीगळती थांबवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
