पोयनाड जैन प्रीमियर लिग क्रिकेट स्पर्धेत डायमंड डेअरडेव्हिल संघ विजयी
डायमंड डेअरडेव्हिल संघाचे विजेतेपद
जैन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धेचे पाचवे पर्व उत्साहात
पोयनाड (बातमीदार) : जैन युथ ग्रुप पोयनाड आयोजित जैन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धेत डायमंड डेअरडेव्हिल संघाने अंतिम सामन्यात दमदार कामगिरी करत विजेतेपद पटकावले. झुंझार युवक मंडळाच्या क्रीडांगणावर झालेल्या या स्पर्धेच्या अंतिम लढतीत किशोर जैन यांच्या डायमंड डेअरडेव्हिल संघाने पनेश जैन यांच्या धान्यम ९ संघाचा ११ धावांनी पराभव केला. बॉक्स टाईप पद्धतीने खेळविण्यात आलेल्या या स्पर्धेत एकूण सहा संघांचा सहभाग होता.
संपूर्ण स्पर्धेत उत्कृष्ट खेळ करणाऱ्या प्रीत जैन याला मालिकावीर, रिदेश जैन याला उत्कृष्ट फलंदाज तर दिक्षित जैन याला उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून सन्मानित करण्यात आले. बक्षीस वितरण सोहळ्यास पोयनाड व्यापारी असोसिएशनचे मनोज जैन, विक्रम जैन, भरत जैन, जितेंद्र जैन, ऋषिकुमार जैन, अशोक जैन यांच्यासह जैन बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. स्पर्धेमुळे परिसरात क्रीडामय वातावरण निर्माण झाले होते.
छायाचित्र :
पोयनाड : जैन प्रीमियर लीग स्पर्धेत डायमंड डेअरडेव्हिल संघाने विजेतेपद पटकावले आहे
