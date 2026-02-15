रायगडमध्ये एमसीए प्रौढ गटाचे सामने
रायगडमध्ये एमसीए प्रौढ गटाचे सामने
चार मैदानांवर दोन दिवसीय लढती; १५ सामन्यांची साखळी
पोयनाड, ता. १५ (बातमीदार) : महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन आयोजित प्रौढ गटातील क्रिकेट स्पर्धेतील सामने रायगड जिल्ह्यात रंगणार असून रायगड जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन याच्या पुढाकाराने आयोजन करण्यात येत आहे. पेण येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान, नागोठणे रिलायन्स मैदान, रसायनी पाताळगंगा येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सिक्युरिटी मार्केट्स मैदान तसेच गव्हाण उलवे येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर दोन दिवसीय कसोटी पद्धतीने सामने खेळवले जाणार आहेत.
ग्रुप ‘डी’मध्ये रायगडसह नाशिक जिल्हा, वायएमसीए, सीडीए पुणे, सीओएम पुणे व सेंट्रल झोन अशा सहा संघांमध्ये साखळी फेरीतील एकूण १५ सामने होतील. सामन्यांसाठी एमसीए मान्यताप्राप्त पंच व गुणलेखक काम पाहणार आहेत. स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन करण्यासाठी अध्यक्ष अनिरुद्ध पाटील व सचिव प्रदीप नाईक यांच्यासह पदाधिकारी प्रयत्नशील असून क्रिकेटप्रेमींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.