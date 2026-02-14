जनगणनेसाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रशासन सज्ज
अचूक जनगणनेचा निर्धार
मिरा-भाईंदरमध्ये पालिकेकडून जय्यत तयारी
भाईंदर, ता. १४ (बातमीदार) ः मिरा-भाईंदर पालिकेने जनगणना कक्षाची स्थापना केली आहे. या ठिकाणी शहरातील लोकसंख्येची माहिती येथे संकलित केली जाणार असून केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार जनगणनेचे काम नियोजनबद्ध, अचूक, कालबद्ध पद्धतीने करण्याचा संकल्प पालिकेने केला आहे.
२०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार मिरा-भाईंदरची लोकसंख्या आठ लाख १४ हजार होती; मात्र गेल्या १५ वर्षांत शहराची लोकसंख्या १५ लाखांच्या आसपास पोहोचली आहे. त्यादृष्टीने होत असलेल्या जनगणनेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राज्य सरकारने जनगणना २०२७ बाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून जनगणना अधिनियमानुसार महापालिका क्षेत्रात जनगणना कार्य प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आयुक्तांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यासाठी एका जनगणना कक्षाची स्थापना केली आहे. या ठिकाणी १२ अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जनगणना प्रक्रियेचे नियोजन, समन्वय, देखरेख व अंमलबजावणीची जबाबदारी या कक्षावर सोपविण्यात आली आहे.
------------------------------------
अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांची अतिरिक्त जनगणना अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. उपायुक्त डॉ. सचिन बांगर हे शहर जनगणना अधिकारी तर चंद्रकांत बोरसे जनगणना नियंत्रण अधिकारी म्हणून कार्यभार सांभाळणार आहेत. प्रभाग समिती क्रमांक एकचे सहाय्यक आयुक्त योगेश गुणीजन, प्रभाग समिती क्रमांक दोनच्या सहाय्यक आयुक्त लॉरेटो घाडगे, प्रभाग समिती क्रमांक तीनचे सहाय्यक आयुक्त दत्तात्रय वरकुटे, प्रभाग समिती क्रमांक चारचे सहाय्यक आयुक्त स्वप्नील सावंत, प्रभाग समिती क्रमांक पाचचे सहाय्यक आयुक्त जितेंद्र कांबळे, प्रभाग समिती क्रमांक सहाच्या सहाय्यक आयुक्त प्रियंका भोसले यांची प्रभागनिहाय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
----------------------------
कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण
राधाबिनोद शर्मा यांनी नुकतीच अधिकारी, सहाय्यक अधिकारी तसेच तांत्रिक सहाय्यक यांची एक बैठक घेतली. या बैठकीत जनगणना ही देशाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तसेच सर्वांगीण विकासाच्या नियोजनासाठी मूलभूत व आधारभूत माहिती प्रदान करणारी जनगणनेची प्रक्रिया असल्याने अचूक, पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याव्यतिरिक्त अन्य २० अधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश असलेली प्रशासकीय यंत्रणा जनगणना कार्य सुरळीत पार पाडण्यासाठी कार्यरत राहणार आहे.
