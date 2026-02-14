मंदिरांमध्ये शिवशंबोचा गरज
मंदिरांमध्ये शिवशंभोचा गजर
विक्रमगडमध्ये महाशिवरात्री उत्सवाची जय्यत तयारी
विक्रमगड, ता. १४ (बातमीदार) ः महाशिवरात्री उत्सवानिमित्त विक्रमगड शहर तसेच परिसरातील प्रमुख शिवमंदिरांमध्ये जय्यत तयारी सुरू आहे. शहरातील अत्यंत प्राचीन पतंगेश्वर मंदिर, नागझरी येथील ऐतिहासिक नागेश्वर मंदिर कावळे मठ शिवमंदिर भाविकांच्या स्वागतासाठी सज्ज झाले आहे.
महाशिवरात्रीला दरवर्षी विक्रमगड तालुक्यासह पंचक्रोशीतील हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी गर्दी करतात. आबालवृद्ध शिवलिंगांचे दर्शन घेण्यासाठी पहाटेपासून रांगा लावतात. त्यामुळे उत्सवाला जत्रेचे स्वरूप प्राप्त होते. भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन वाहतूक नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची सोय तसेच वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. महाशिवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर मंदिरांमध्ये आठवडाभर रंगरंगोटी, स्वच्छता मोहीम राबवण्यात येत आहे. विशेषतः प्राचीन पांडवकालीन नागझरी येथील स्वयंभू नागेश्वर मंदिर परिसरात सभामंडप उभारण्यात येत आहे. या ठिकाणी भाविकांना सावलीत बसण्याची सोय व्हावी, यासाठी व्यवस्था करण्यात येत आहे. तर कावळे येथील शिव गोरक्षनाथ पावन मठात साधुसंतांचा मुक्काम वाढला असून त्यांच्या राहण्याची व भोजनाची व्यवस्था मंदिर व्यवस्थापनाने केली आहे. मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर आकर्षक स्वागत कमान उभारण्यात येत आहे. कावळे मठाचे गुरूवर्य बालकनाथजी बाबा यांच्या दर्शनासाठी भक्त गर्दी करू लागले आहेत.
धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल
- महाशिवरात्रीच्या दिवशी पहाटे महापूजा, रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक, बेलपत्र अर्पण आदी विधी पार पडणार आहेत. महापूजेनंतर मंदिर दर्शनासाठी खुले करण्यात येईल. दिवसभर भजन-कीर्तन, हरिपाठ, धार्मिक प्रवचने तसेच रात्री जागरणाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
- अनेक ठिकाणी प्रसादाचे वाटपही केले जाणार आहे. उत्सवानिमित्त विविध भागांतून आलेले विक्रेते पूजेच्या साहित्याचे, खेळण्यांचे, मिठाईचे तसेच इतर वस्तूंचे स्टॉल लावत आहेत. दोन दिवसांपासून स्टॉल उभारणीचे काम सुरू आहे. त्यामुळे मंदिर परिसरात उत्साहाचे वातावरण आहे.
प्रशासनाची खबरदारी
महाशिवरात्रीच्या विक्रमगड तालुका भक्तिरसात न्हाऊन निघणार आहे. भाविकांची गर्दी लक्षात घेता पोलिसांकडून बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी आरोग्य पथक, स्वयंसेवक सज्ज ठेवण्यात आले आहेत. तसेच भाविकांनी शिस्त पाळावी, स्वच्छता राखताना प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन मंदिर प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
