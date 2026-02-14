हनुमान नगरमध्ये ‘घर-घर नळ’ योजनेला गती
तुर्भे प्रभागातील विकासकामांची नगरसेवक सुरेश कुलकर्णी यांच्याकडून पाहणी; माता-बाल रुग्णालयाचा प्रस्ताव चर्चेत
तुर्भे, ता. १४ (बातमीदार) : तुर्भे प्रभाग क्रमांक २० मधील नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी विकासकामांना गती देण्यात येत असून हनुमान नगर परिसरात ‘घर-घर नळ’ योजनेद्वारे नियमित जलपुरवठा सुरू करण्याची प्रक्रिया वेगाने राबविण्यात येणार आहे. तसेच पीसीसी कंपनी मैदान परिसरात अत्याधुनिक माता-बाल रुग्णालय उभारण्याच्या प्रस्तावावर सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.
सुरेश कुलकर्णी यांनी युवा बेलापूर विधानसभा अध्यक्ष महेश कुलकर्णी व नवी मुंबई महानगरपालिकाच्या तुर्भे ‘डी’ विभागातील अधिकाऱ्यांसमवेत हनुमान नगर व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर परिसराची पाहणी केली. नागरिकांकडून पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व वीज सुविधांबाबत तक्रारी मांडण्यात आल्या. त्यावर स्वच्छ व दर्जेदार ड्रेनेज लाईन टाकणे, नियमित पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे आणि वीज व्यवस्था सक्षम करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. प्रस्तावित कामांना लवकरच सुरुवात होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. पाहणीवेळी स्थानिक नागरिक व शिवसेना पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
माता-बाल रुग्णालयाची उभारणी :
प्रभागातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता स्थानिक स्तरावर दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणे अत्यावश्यक असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. सध्या लहान मुलांचे व महिलांचे उपचारासाठी दूरवर जावे लागते. प्रस्तावित अत्याधुनिक माता-बाल रुग्णालय उभारल्यास प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतरची सेवा, बालरोग उपचार, लसीकरण तसेच आपत्कालीन सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ व खर्च वाचून आरोग्य सेवेची गुणवत्ता उंचावेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
