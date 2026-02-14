माथेरानमध्ये इ-रिक्षा, हात-रिक्षा चालकांची संघर्षाची तयारी
केवळ २० ई-रिक्षांना परवानगी मिळाल्याने नाराजी
हातरिक्षाला पर्याय ठरणाऱ्या ई-रिक्षा वाढवण्याची मागणी
कर्जत, ता. १४ (बातमीदार) ः हातरिक्षा ओढण्याची माथेरानमधील १०० वर्षांची प्रथा बंद करून ई-रिक्षा सुरू करण्याच्या प्रक्रियेवरून आता संघर्ष पेटला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांत सर्व हातरिक्षा बंद करण्याचे आदेश दिले असताना, प्रशासनाने केवळ २० नवीन ई-रिक्षा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ९४ परवानाधारक चालकांपैकी निम्म्याहून अधिक चालकांचे भवितव्य अधांतरी सापडले असून, श्रमिक रिक्षा संघटनेने यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
माथेरानच्या पर्यटन परंपरेशी जोडलेल्या हातरिक्षांचा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सहा महिन्यांत हातरिक्षा बंद करून ई-रिक्षाद्वारे पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात पुनर्वसनाच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. मंगळवारी (ता. १०) माथेरानमध्ये ई-रिक्षा आणि हातरिक्षा चालकांनी संप केला होता. त्यानंतर गुरुवारी (ता. १२) अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष के. पी. बक्षी आणि सचिव जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांच्या उपस्थितीत २० ई-रिक्षा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या बैठकीला रिक्षा संघटनेच्या कोणत्याच सदस्यांना घेतले नसल्याने संघटनेकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. केवळ २० ई-रिक्षा वाढवल्याने निम्म्याहून अधिक हातरिक्षा सुरूच राहतील.
श्रमिक रिक्षा संघटनेने वारंवार सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत संघटनेची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याची तक्रार आहे. १० सदस्यीय सनियंत्रण समितीत सात वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी आणि तीन निमंत्रित सदस्य असतात. हे निमंत्रित सदस्य दर दोन वर्षांनी बदलले जातात. मात्र सध्याच्या समितीची मुदत संपून दोन वर्षे पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात असून, समितीचे पुनर्गठन अद्याप झालेले नाही. माथेरानमधील हातरिक्षा चालकांच्या या ज्वलंत प्रश्नावर प्रशासनाने सर्व संबंधित पक्षांना विश्वासात घेऊन स्पष्ट धोरण जाहीर करणे आवश्यक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. पुनर्वसनात विलंब झाल्यास सामाजिक आणि आर्थिक असंतोष वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
९४ ऐवजी ८६ चालकांचीच माहिती
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ ऑगस्ट २०२५ला दिलेल्या आदेशानुसार हातरिक्षा ही अमानवीय प्रथा असल्याचे नमूद करून सहा महिन्यांच्या आत सर्व हातरिक्षा बंद करण्याचे आणि संबंधित चालकांचे ई-रिक्षाद्वारे पुनर्वसन करण्याचे निर्देश सनियंत्रण समितीला दिले आहेत. या निर्णयानंतर माथेरानमधील ९४ हातरिक्षा चालकांचे भवितव्य अनिश्चिततेत आले आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात ९४ ऐवजी ८६ चालकांचीच माहिती नमूद करण्यात आल्याने उर्वरित चालकांचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सर्व परवानाधारकांना न्याय मिळावा
न्यायालयाने राज्य सरकारला ई-रिक्षा खरेदी करून त्या भाडेतत्त्वावर चालकांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. हातरिक्षा पूर्णतः बंद करावयाच्या असतील तर परवानाधारक असलेल्या सर्व चालकांना या योजनेत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे अन्यथा काही रिक्षा बंद होतील आणि काही सुरूच राहतील, अशी विसंगती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे पुनर्वसन प्रक्रियेत सर्व परवानाधारकांना न्याय मिळावा, अशी मागणी होत आहे.
सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत २० ई-रिक्षा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहोत. केवळ २० ई-रिक्षा वाढवल्याने निम्म्याहून अधिक हातरिक्षा सुरूच राहतील आणि न्यायालयाच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्काळ आणि सर्वसमावेशक पुनर्वसन व्हावे, अशी मागणी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हातरिक्षा चालकांच्या पुनर्वसनसाठी हस्तक्षेप करणे आवश्यक वाटत आहे. सनियंत्रण समितीचे निमंत्रित काही सदस्य न्यायालयाला जुमानत नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
- शकील पटेल, अध्यक्ष, श्रमिक रिक्षा संघटना, माथेरान
