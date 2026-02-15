नेरुळमध्ये ‘४७°C लघुचित्रपट प्रदर्शन व उपाययोजना संवाद
नेरुळमध्ये ‘४७°C लघुचित्रपट प्रदर्शन व उपाययोजना संवाद
मुंबई क्लायमेट वीकला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग
नेरूळ, ता. १४ (बातमीदार) : मुंबई क्लायमेट वीकच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई महानगरपालिका, प्रोजेक्ट मुंबई आणि एसआयईएस इन्स्टिट्यूट यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘४७°C’ या लघुचित्रपटाचे प्रदर्शन व त्यानंतर हवामान बदलावर उपाययोजनांबाबत संवाद कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. या वेळी लेखक व चित्रपट दिग्दर्शक तेज सिसोदिया, सिविक स्टुडिओचे श्रेय जैन तसेच नवी मुंबई महानगरपालिकेचे मुख्य स्वच्छता अधिकारी राजेंद्र इंगळे यांनी चर्चेत सहभाग घेत शहरी उष्णतेची वाढ, कचरा व्यवस्थापन, हरित उपक्रमांची गरज आणि नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित केले. हवामान बदलाचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर कसा होतो यावर मार्गदर्शन करत शाश्वत जीवनशैली व पर्यावरणपूरक सवयी अंगीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला एसआयईएस, डी. वाय. पाटील, स्टर्लिंग व बंट्स महाविद्यालयांतील १५० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत प्रश्नोत्तरांद्वारे आपली मते मांडली. युवा पिढीत पर्यावरण संवर्धनाबाबत जागरूकता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरला.
छायाचित्र : नेरूळ येथील एसआयईएस इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजित ‘४७°C’ लघुचित्रपट प्रदर्शनानंतर हवामान बदल विषयावर झालेल्या संवाद कार्यक्रमात मान्यवर मार्गदर्शन करताना व उपस्थित विद्यार्थ्यांचा सहभाग.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.