मुंबई
तानसा अभयारण्यात लहानग्यांची निसर्गभेट
वाडा, ता. १४ (बातमीदार) : विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासोबत त्यांना भौगोलिक, सामाजिक तसेच परिसर अभ्यासाचीदेखील जाणीव व्हावी, या हेतूने जिल्हा परिषद शाळा साठेपाडा येथील शिक्षकांनी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या साहाय्याने तानसा अभयारण्यात एकदिवसीय परिसर सहल आयोजित केली होती.
विद्यार्थ्यांमध्ये भौगोलिक जाणिवांसह सामाजिक जाणिवा विकसित व्हाव्यात आणि यासोबतच त्यांच्यातील शैक्षणिक दृष्टिकोन वाढावा, यासाठी या शालेय उपक्रमांची आखणी करण्यात आली होती. आबिटघरच्या सरपंच साक्षी साठे यांनी या सहलीतील मुलांची भेट घेत त्यांचा आनंद द्विगुणित केला. या सहलीला शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समितीसह विद्यार्थ्यांचे पालकही सहभागी झाले होते.