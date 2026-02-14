वहाळमध्ये जाहीर सत्कार
वहाळमध्ये जाहीर सत्कार
रविशेठ पाटील यांचा वाढदिवस उत्साहात; भाजपच्या विजयी लोकप्रतिनिधींचा गौरव
उलवे, ता. १४ (बातमीदार) : भाजपचे नेते रविशेठ पाटील यांचा ५५वा वाढदिवस आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत विजयी झालेल्या भाजपच्या उमेदवारांचा जाहीर सत्कार सोहळा वहाळ येथील साई मंदिर परिसरात उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमाला माजी खासदार तथा लोकनेते रामशेठ ठाकूर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांच्या हस्ते गव्हाण जिल्हा परिषदेच्या नवनिर्वाचित सदस्य निकिता खारकर, चाणजे जिल्हा परिषदेच्या नवनिर्वाचित सदस्य रीना घरत, गव्हाण पंचायत समितीच्या जिज्ञासा कोळी, वहाळ पंचायत समितीचे वितेश म्हात्रे तसेच चाणजे पंचायत समितीचे कैलास भोईर यांचा सत्कार करण्यात आला.
या वेळी भाजपचे ज्येष्ठ नेते वाय. टी. देशमुख, उत्तम कोळी, नीलेश खारकर, किशोर पाटील, धीरज ओवळेकर यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कार्यक्रमात बोलताना भाजपचे नेते नितेश म्हात्रे यांनी उलवे नोडमधील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या पेट्रोलपंपाच्या प्रश्नावर लवकरच तोडगा निघणार असल्याचे सांगितले. उलवेतील वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पेट्रोलपंपांची कमतरता भासत असल्याने नागरिकांना लांब अंतरावर जावे लागत होते. नव्या पेट्रोल पंपामुळे ही अडचण दूर होऊन स्थानिकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भाजपच्या नव्या लोकप्रतिनिधींमुळे परिसरातील विकासकामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.