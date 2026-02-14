आंतरराष्ट्रीय किकबॉक्सिंग स्पर्धेत पदकांची लयलूट

आंतरराष्ट्रीय किक बॉक्सिंग स्पर्धेत पदकांची लयलूट
पनवेलच्या खेळाडूंना चार सुवर्ण, चार रौप्य, पाच कांस्य
२५ देशांतील खेळाडूंमध्ये चमकदार कामगिरी
कामोठे, ता. १४ (बातमीदार) : दिल्ली येथील के. डी. जाधव इनडोअर स्टेडियममध्ये झालेल्या वाको इंडिया आंतरराष्ट्रीय किक बॉक्सिंग कप २०२६ स्पर्धेत पनवेल शहरातील खेळाडूंनी चार सुवर्ण, चार रौप्य व पाच कांस्यपदके पटकावत उल्लेखनीय यश संपादन केले. स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया यांच्या सहकार्याने झालेल्या या स्पर्धेत पॅलेस्टाइन, उझबेकिस्तान, इराक, इटली, कझाकिस्तान, स्वित्झर्लंड, नेपाळसह २५ देशांतील खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. भारतीय संघात पनवेलमधील १० खेळाडूंची निवड झाली होती. नऊ वर्षांखालील गटात अन्वी निकम हिने सुवर्ण, १२ वर्षांखालील गटात काव्य सेजल हिने सुवर्ण तर अर्णव इंगोले याने दुहेरी सुवर्णपदक मिळवले. १५ वर्षांखालील गटात रोनल पाटील याने दोन रौप्य, शुभम पवार याने एक रौप्य व एक कांस्य, श्रेया कुडलकर हिने दोन कांस्य पदके जिंकली. सानिया शेख हिला रौप्य तर आर्यन शिवतरकर याला कांस्यपदक मिळाले.
या यशामागे पनवेल शहर किक बॉक्सिंगचे अध्यक्ष परेश ठाकूर, सचिव मंदार पनवेलकर, कार्याध्यक्ष व वरिष्ठ प्रशिक्षक नीलेश भोसले यांच्यासह प्रशिक्षक योगेश बाईकर व रोहित थळी यांचे मार्गदर्शन लाभले. पदक वितरणप्रसंगी वाको इंडियाचे अध्यक्ष संतोष अग्रवाल व वाको महाराष्ट्राचे अध्यक्ष नीलेश शेलार यांनी खेळाडूंचे कौतुक करून त्यांना आगामी वर्ल्ड चॅम्पियनशिपसाठी शुभेच्छा दिल्या.
