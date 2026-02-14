भूमिपुत्र एल्गार संघटनेची कार्यकारिणी जाहीर
मोखाडा, ता. १४ ( बातमीदार ) : शेतकरी, कामगार आणि भूमिपुत्रांच्या न्याय्य हक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या ‘भूमिपुत्र एल्गार संघटना, महाराष्ट्र’ने आपली मोखाडा तालुका कार्यकारिणी अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद पवार यांच्या उपस्थितीत मोखाडा येथे पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ही निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
मोखाडा तालुक्यातील संघटन वाढवण्यासाठी आणि जनतेचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्यासाठी येथे पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मोखाडा तालुकाध्यक्षपदी गणेश हाडकू माळी यांची, तर कार्याध्यक्षपदी रामा मंगा होला यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच अंकुश गंगा वाघ व कैलास भिका पढेर यांची तालुका उपाध्यक्षपदी प्रभारी नियुक्ती करण्यात आली आहे. संघटनेच्या सचिवपदाची जबाबदारी विजय देऊ नडगे यांच्याकडे तर सहसचिवपदी सुनील वसंत घुमल यांची निवड झाली आहे. शहराच्या नेतृत्वासाठी दौलत सकू घोडगा यांची मोखाडा शहरप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या बैठकीस अध्यक्ष प्रमोद पवार, सरचिटणीस नवनाथ भोये, आदिम शक्ती राज्यप्रमुख स्वप्नील वाघ यांसह इतर प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. सहकार्य आणि संघर्ष या सूत्रावर कामाचा निर्धार निवडीनंतर बोलताना संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद पवार यांनी सांगितले, की येत्या काळात आदिवासींचे शिक्षण, कुपोषण आणि रोजगार या मुद्द्यांवर संघटना प्राधान्याने काम करेल. शक्य तिथे सहकार्य आणि आवश्यक तिथे संघर्ष या सूत्राच्या आधारावर संघटना वाटचाल करणार असून, लोकशाही मार्गाने पत्रव्यवहार आणि आंदोलने करून प्रश्न सोडवले जातील, असे पवार यांनी सांगितले.
स्वातंत्र्याच्या आठ दशकांनंतरही आदिवासी, कष्टकरी, कुणबी, आगरी आणि कोळी समाजातील सर्वसामान्य भूमिपुत्र मूलभूत सोयीसुविधा, शिक्षण आणि रोजगारापासून वंचित आहेत. आरोग्यसेवेचा बोजवारा उडाला असून, या गंभीर समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी भूमिपुत्र एल्गार संघटनेची स्थापना झाली आहे.
