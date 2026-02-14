पथ विक्रेत्यांवर वाढीव कराची संक्रांत
पथविक्रेत्यांवर कराचा वाढता भार
वसई-विरारमधील नव्या कररचनेमुळे उदरनिर्वाहावर ताण
वसई, ता. १४ (बातमीदार) : वसई-विरार शहर महापालिका हद्दीत हजारोंच्या संख्येने पथविक्रेते असून, सध्या त्यांना वाढीव कराचा सामना करावा लागत आहे. या कररचनेमुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहावर ताण येत असून, ही कर आकारणी कमी करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील नऊ प्रभागांत एकूण १५ हजार २१५ पथविक्रेते आहेत. ते छोटे व्यवसाय करून उपजीविका करतात. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक हातभार लागतो. अशात महापालिका लवकरच फेरीवाला धोरण निश्चित करणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक प्रभागात एकाच ठिकाणी व्यवसाय येणार आहेत. सद्यस्थितीत महापालिका पथविक्रेत्यांकडून कर आकारणी करत आहे, मात्र पूर्वी प्रतिदिन २० ते ४० रुपये असलेला हा कर आता ९० रुपये प्रतिदिन करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे फेरीवाल्यांवर आर्थिक भार येणार आहे
करवाढीचा अधिकृत आदेश सार्वजनिक करावा, फेरीवाला संघटनांशी चर्चा झाली का, याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे तसेच वाढीव कराच्या बदल्यात कोणत्या सुविधा दिल्या जाणार आहेत, स्वतंत्र झोन व संरक्षणाची स्पष्ट योजना पालिकेने स्पष्ट करावी, अशी मागणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने प्रशासनाकडे केली आहे. महापालिका क्षेत्रातील फेरीवाला बांधवांकडून आकारण्यात येणाऱ्या नवीन करासंदर्भात वसई-विरार महापालिकेचे महापौर अजीव पाटील यांची भेट घेऊन व्यथा मांडण्यात आली आहे. महापालिकेने कर आकारणीत सुधारणा करीत तो अधिक केला आहे. त्यामुळे तो कमी करावा, अशी मागणी केली जात असून, याबाबत प्रशासन कोणता निर्णय घेते, याकडे पथविक्रेत्यांचे लक्ष लागले आहे.
---------
फेरीवाल्यांच्या व्यवसायावर कराची आकारणी वाढवली आहे, मात्र हक्काच्या सुविधा, स्वतंत्र झोन, ओळखपत्रे व संरक्षण देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. फेरीवाल्यांना न्याय मिळावा, याबाबत महापौरांशी चर्चा करण्यात आली आहे.
- अभिजित सांगळे, वसई विधानसभा समन्वयक, शिवसेना ठाकरे गट
---------
वसई : महापौर अजीव पाटील यांच्याशी वाढीव कराबाबत अभिजित सांगळे यांनी चर्चा केली.
