फर्निचर कामाच्या बहाण्याने घरफोडी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १४ : ठाणे पश्चिमेतील बाळकुम परिसरात फर्निचर नूतनीकरणाच्या कामासाठी घरात येणाऱ्या कामगारांकडूनच चोरी झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. घरातील लॉकरमधून रोख रक्कम व मौल्यवान वस्तू असा एकूण ९५ हजार रुपयांचा ऐवज लंपास झाल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
बाळकुम-कोलशेत रोड येथे वास्तव्यास असलेले प्रजेश सिंग (वय ५७) यांनी तक्रार दिली आहे. सिंग कुटुंब १९ वर्षांपासून येथे राहत आहेत. त्यांच्या घरात फर्निचर नूतनीकरणाचे काम सुरू होते. हे काम कारपेंटर वंकटे जागेश्वर मिस्त्री (वय ४८) व अखिलेश वंकटेश मिस्त्री (वय २५) यांच्याकडे देण्यात आले होते. संबंधित कामगार दररोज सकाळी ९ ते रात्री ८ या वेळेत घरात येऊन काम करत होते. ११ फेब्रुवारीला सकाळी सुमारे ९.३० वाजता घरातील रूम क्रमांक ६०३ मधील मास्टर बेडरूममधील लाकडी कपाटाचा दरवाजा उघडा असल्याचे आढळून आले. कपाटातील लॉकर तपासले असता त्यामधील ८० हजार रुपये रोख रक्कम, १० हजार रुपयांचा चांदीचा शिक्का आणि पाच हजार रुपयांचे घड्याळ असा एकूण ९५ हजार रुपयांचा ऐवज चोरीस गेल्याचे निदर्शनास आले. घरात नियमितपणे येणाऱ्या कामगारांकडे चौकशी केली असता समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाही. परिणामी, त्यांच्यावर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास वरिष्ठ निरीक्षक मंजुषा भोंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
