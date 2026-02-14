कोपरखैरणेत जुन्या वादातून दोन भावांवर चॉपरने जीवघेणा हल्ला;
कोपरखैरणेत दोन भावांवर चॉपरने हल्ला
नवी मुंबई, ता. १४ (वार्ताहर) : कोपरखैरणे येथील सेक्टर तीन परिसरात जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून एका तरुणाने दोन सख्ख्या भावांवर चॉपरने प्राणघातक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
या हल्ल्यात दीनमोहम्मद ऊर्फ मच्छी मुबारक हुसेन (२४) आणि त्याचा लहान भाऊ दिलशाद मुबारक हुसेन (२१) हे दोन्ही भाऊ गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यावर मुंबईतील सायन रुग्णालयात पुढील उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर कोपरखैरणे पोलिसांनी आरोपी भरत मिश्रा (२२) याच्याविरोधात ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू केला आहे.
दोघे भाऊ शुक्रवारी (ता. १३) रोजी सायंकाळी ४.३०च्या सुमारास दुचाकीवरून कोपरखैरणे सेक्टर चारमधील सागर स्वीट्ससमोरून जात असताना, भरत याने त्यांची मोटारसायकल अडवली. त्यानंतर त्याने जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून त्याच्याकडे असलेल्या धारदार चॉपरने दोन्ही भावांवर हल्ला चढवला, त्यामुळे दोघांनाही गंभीर दुखापत झाली.
घटनेची माहिती मिळताच कोपरखैरणे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली, त्यानंतर जखमींना पुढील उपचारासाठी मुंबईतील सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेनंतर भरत विरुद्ध भारतीय न्याय संहितेनुसार कलम १०९ अन्वये गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध घेण्यात येत आहे. भरदिवसा झालेल्या या हिंसक घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
