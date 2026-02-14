आमदार महेश बालदी यांच्या बंगल्याच्या आवारात मद्यधुंद अर्धनग्न अवस्थेत हातात शस्त्र घेऊन घुसला तरुण
मद्यधुंद तरुणाचा सशस्त्र राडा
आमदार बालदी यांच्या बंगल्याच्या आवारात घुसखोरी; उरण पोलिसांत गुन्हा दाखल
उरण, ता. १४ (वार्ताहर) ः उरणचे विद्यमान आमदार महेश बालदी यांच्या बंगल्याच्या आवारात एका तरुणाने घुसखोरी केल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता. १३) रात्री सुमारे ८ वाजण्याच्या सुमारास घडली. मद्यधुंद व अर्धनग्न अवस्थेत असणाऱ्या या तरुणाच्या हातात धारदार शस्त्र असल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण झाले होते. याप्रकरणी संबंधित तरुणाविरुद्ध उरण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विशाल जयसिंग पवार (ता. २५) असे आरोपीचे नाव असून, तो मासेविक्रीचा व्यवसाय करतो. मद्याच्या नशेत हातात शस्र घेऊन तो सार्वजनिक ठिकाणी आरडाओरडा करीत होता. त्यामुळे परिसरात भीती पसरली होती. स्थानिक नागरिकांनी त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला असता, तो आमदार बालदी यांच्या बंगल्याच्या गेटमधून आत शिरला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत आरोपीला ताब्यात घेतले. याप्रकरणी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, वैद्यकीय तपासणीत तो मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सदर व्यक्ती दारूच्या नशेत होता. हातात कोयता घेऊन सार्वजनिक ठिकाणी वावरत असल्याने नागरिकांनी त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला. तो पळून आमदारांच्या बंगल्यात शिरला; मात्र पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करून त्याला ताब्यात घेतले आहे.
- राहुल काटवाणी, उरण पोलिस निरीक्षक
