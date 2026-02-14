झोपड्यांच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात!
झोपड्यांच्या जमिनी
बिल्डरांच्या घशात!
काॅँग्रेसची महायुतीवर टीका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या नावाने मुंबईतील झोपडपट्ट्यांच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याची टीका महायुतीच्या नेत्यांवर काॅँग्रेसने केली आहे.
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त, ड्रग्ज फ्री करण्याच्या वल्गना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्या आहेत. २०१४पासून शिंदे राज्याच्या सत्तेत आहेत. २५ वर्षे पालिकेत त्यांचीच सत्ता होती. जवळपास चार वर्षे महायुतीचे प्रशासक राज होते. या सत्ताकाळात मुंबईला बकाल करण्याचे काम त्यांनी केले आहे. त्यांच्या विकासाच्या गप्पा फक्त ‘पोकळ बाता’ आहेत, अशी टीका मुंबई काँग्रेस प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी केली आहे.
नगरविकास खाते हे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असूनही ते मुंबईतील सर्वसामान्य लोकांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करू शकले नाहीत. भाजप महायुती सरकारला झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांसाठी काम करायचे नाही तर एसआरएसारख्या प्रकल्पातून केवळ बिल्डरांचे हित साधायचे आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार कसे बिल्डरधार्जिणे आहे, याचे पवईतील जयभीमनगरमधील झोपडपट्ट्यांवरील कारवाई हे उदाहरण आहे. झोपडपट्टीवरून उच्च न्यायालयानेही सरकारची खरडपट्टी काढली असल्याचे राजहंस यांनी म्हटले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.