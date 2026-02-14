परीक्षेच्या दिवशी घरातून निघालेला १३ वर्षीय विद्यार्थी बेपत्ता
परीक्षेसाठी गेलेला १३ वर्षीय विद्यार्थी बेपत्ता
कासारवडवली पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १४ : शालान्त वार्षिक परीक्षेच्या दिवशी शाळेत गेलेला सहावीतील १३ वर्षीय विद्यार्थी बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक घटना ठाण्यात घडली. याप्रकरणी कासारवडवली पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी (ता. १३) शाळेत वार्षिक परीक्षा सुरू होणार असल्याने त्या विद्यार्थ्याच्या आईने गुरुवारी (ता. १२) त्याला अभ्यास करण्याबाबत समज दिली होती. दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी (ता. १३) शालान्त परीक्षेसाठी तो सकाळी नेहमीप्रमाणे घरातून शाळेत गेला. परीक्षा झाल्यानंतर सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास शाळा सुटली, मात्र साडेअकरा वाजेपर्यंत मुलगा घरी न पोहोचल्याने पालकांनी शाळेशी संपर्क साधला. संबंधित शिक्षकांनी मुलगा घरी निघाल्याची माहिती दिल्यानंतर पालकांनी तेथील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यामध्ये मुलगा शाळेबाहेर जाताना दिसून आला.
परिसरातील इतर सीसीटीव्ही तपासले असता तो घोडबंदर रोडवरील पातलीपाडा परिसरातील बर्गर किंगजवळ दिसून आला. मात्र त्यानंतर तो पुढे कुठे गेला याचा मागोवा लागलेला नाही. नातेवाइकांकडून राहत्या भागात शोध घेऊनही मुलगा सापडला नसल्याने अनोळखी व्यक्तीने त्याचे अपहरण केल्याची शक्यता तक्रारीत व्यक्त करण्यात आली आहे. याप्रकरणी कासारवडवली पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक निवृत्ती कोल्हटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
