महाशिवरात्रीसाठी प्रशासन सज्ज
महाशिवरात्रीसाठी प्रशासन सज्ज
तुंगारेश्वर मंदिरात उसळणार भाविकांची गर्दी
वसई, ता. १४ (बातमीदार) : वसई तालुक्यातील सातिवली येथे तुंगारेश्वर येथे असलेल्या महादेव पुरातन मंदिरात रविवारी (ता. १५ ) भाविकांची गर्दी उसळणार आहे. यासाठी मंदिर प्रशासन, पोलिस आणि वन विभागासह महापालिका परिवहन सेवा, आरोग्य पथक, स्वच्छता विभाग सज्ज झाले आहेत.
सातिवली येथील तुंगारेश्वर पर्वतावर महादेवाचे मंदिर आहे. तुंगार पर्वताला रामायणाचा संदर्भदेखील असल्याची आख्यायिका आहे. महाशिवरात्रीनिमित्त मुंबई, ठाणे, पालघर या जिल्ह्यांतील भाविक डोंगर पार करून महादेवाचे दर्शन घेण्यासाठी अलोट गर्दी करतात. गेल्या वर्षी ६० हजारांहून अधिक भाविक आले होते. तुंगारेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्टकडून भाविकांच्या सोयीसाठी स्वयंसेवकांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. तसेच वाहतूक पोलिस, शहरी पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात येईल. महत्त्वाचे म्हणजे रविवारी वन विभागाकडून भाविकांसाठी प्रवेश शुल्क आकारले जाणार नाही. वसई तालुक्यात असलेल्या या महादेवाच्या पुरातन मंदिरात ‘शिव शंभो’चा जयजयकार दुमदुमणार असून, मंदिरात जलाभिषेक, शिवपुराण, शिवस्तोत्र तसेच महादेवाच्या नावाचा जयघोष केला जाणार आहे.
------------
पोलिस बंदोबस्त - १५०
स्वयंसेवक - २५०
ठिकठिकाणी पाणी सुविधा
स्वच्छतागृह
कचराकुंडी व्यवस्था
सामाजिक संस्थांकडून अल्पोपहार वाटप
----------
महाशिवरात्र असल्याने तुंगारेश्वर मंदिरात भाविकांची गर्दी होणार आहे. त्यामुळे स्वयंसेवक नेमण्यात आले आहेत. भाविकांची गैरसोय होऊ नये, याबाबत मंदिर प्रशासनाकडून दक्षता घेण्यात आली आहे.
- रमेश घोरकना, अध्यक्ष-तुंगारेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट
--------
महाशिवरात्रीच्या दिवशी तुंगारेश्वर महादेव मंदिरात जाणाऱ्या भाविकांसाठी प्रवेश शुल्क आकारले जाणार नसल्याचा निर्णय वन विभागाने घेतला आहेे. येणाऱ्या भाविकांनी कचरा टाकू नये, परिसर स्वच्छ ठेवावा, असे आम्ही आवाहन करतो.
- राजश्री साळवी, वनक्षेत्रपाल, तुंगारेश्वर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.