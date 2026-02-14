जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेच्या हालचाली
भाजपा-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांची गोवा सहल; गटनेते पदाच्या नियुक्त्या पूर्ण
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १४ : अलिबागमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला असून रायगड जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेसाठी जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. सत्तास्थापनेसाठी शिंदे गटाने महायुतीच्या घटकपक्षांबरोबर एकत्र येण्याची तयारी दर्शवली असली तरी भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची नेतेमंडळी या प्रस्तावास तयार नाहीत. अशा राजकीय घडामोडीत भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यांनी गोवा गाठला असून तेथील एका हॉटेलमधूनच सत्तास्थापनेच्या वाटाघाटी सुरु आहेत.
रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५९ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत शिंदे गटाने सर्वाधिक २१ जागा जिंकून आघाडी घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने १६ तर भाजपाने १५ जागांवर विजय मिळवला. शिंदे गटाला सर्वाधिक जागा मिळूनही सत्तेत येण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. ५९ सदस्य संख्या असलेल्या रायगड जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी किमान ३० सदस्य संख्या असणे आवश्यक आहे. राष्ट्रवादी आणि भाजपा यांची एकत्रित मॅजिक फिगर पूर्ण होत असून या दोन्ही पक्षाच्या नेतेमंडळींनी शिंदे गटाला बाजूला ठेवून सत्ता स्थापन करण्याच्या जोरदार हालचाली सुरु केल्या आहेत. राजकीय दबाव येऊ नये म्हणून राष्ट्रवादी आणि भाजपाच्या सदस्यांना गोवा येथे एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे. पुढील काही दिवस या सदस्यांचा मुक्काम तेथेच असणार असल्याची माहिती दिली जात आहे. मात्र, शिंदे गटाच्या नेतेमंडळीकडून महायुतीचे घटकपक्ष एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करणार असल्याचा दावा करीत आहेत. राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांपूर्वी महायुतीच्या घटक पक्षांमध्ये झालेल्या अलिखित करारानुसार सर्वाधिक सदस्य असलेल्या पक्षाला अध्यक्षपद देण्याचे ठरले होते. त्या अनुषंगाने शिंदे गटालाच अध्यक्षपद मिळणार असा दावा शिंदे गटाचे नेतेमंडळी करीत आहेत.
दरम्यान, रायगड जिल्हा परिषदेतील सत्तास्थापनेसंदर्भातील घडामोडींना कमालीचा वेग आला असून सत्तेत कोणाला बाहेर ठेवले जाणार आणि सत्तेत कोण बसणार याबद्दल चर्चा सुरु आहे.
गटनेते पदाच्या नियुक्त्या पूर्ण
संभाव्य सत्तासमीकरण लक्षात घेऊन तिन्ही पक्षांनी संघटनात्मक तयारी सुरू केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेतेपदी मधुकर पाटील, भाजपाच्या गटनेतेपदी वैकुंठ पाटील आणि शिवसेनेच्या गटनेतेपदी मानसी दळवी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्त्यांमुळे आगामी सत्तास्थापनेत समन्वय राखण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जाते.
विशेष सभेची प्रतिक्षा
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार लवकरच विशेष सभेचे आयोजन होणार आहे. या सभेत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि विविध विषय समित्यांच्या सभापतींची निवड केली जाणार आहे. महायुतीकडून अध्यक्षपदासाठी एकमेव उमेदवारी अर्ज दाखल केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिवसेनेतील सूत्रांच्या माहितीनुसार अध्यक्षपदासाठी एकसंघ भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, उमेदवारीबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
पक्षांमध्ये चर्चांच्या फेऱ्या
जर अध्यक्षपदासाठी एकापेक्षा अधिक अर्ज दाखल झाले, तर नियमानुसार मतदान घ्यावे लागेल. अशा परिस्थितीत तिन्ही पक्षांतील अंतर्गत समन्वय आणि संख्याबळ निर्णायक ठरणार आहे. सत्तास्थापनेची प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी पक्षांमध्ये चर्चांचे फेरे सुरू असून राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. परिणामी, रायगड जिल्हा परिषदेतील सत्तेचे समीकरण कसे आकार घेते याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
राष्ट्रवादी-भाजपा सदस्यांची गोवा सहल
विजयी झालेले भाजपा-राष्ट्रवादीचे सदस्य आपल्या कुटुंबियांसह गोवा सहलीचा आनंद लुटत आहेत. सत्ता स्थापनेसाठी सदस्यांवर दबाव पडण्याची शक्यता असल्याने त्यांना सुरक्षित स्थळी हालवण्यात आले आहे. ९ फेब्रुवारीला निकाल लागल्यानंतर लगेचच येथील सदस्यांनी गोवा गाठला.
