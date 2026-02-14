डोंबिवलीत अंमलीविरोधी पथकाची धडक कारवाई
अंमली पदार्थ विक्रीप्रकरणी
नायजेरियनसह तिघे अटकेत
डोंबिवलीत दोन कोटी १६ लाखांचे एमडी, कोकेन जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १४ ः कल्याण परिमंडळ-३अंतर्गत अमली पदार्थविरोधी पथकाने मानपाडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मोठी कारवाई करीत नायजेरियन नागरिकासह तीन जणांना अटक केली आहे. अटकेतील तिघे अमली पदार्थांची विक्री करीत असल्याचे तपासात उघडकीस आले आहे. या कारवाईत त्यांच्याकडून तब्बल दोन कोटी १६ लाख ६२ हजार रुपयांचा एमडी व कोकेनचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये एक ३६ वर्षीय नायजेरियन नागरिक, अविनाश व्यंकटेश सदरला (वय ३४) आणि गजेंद्रन संजीव नायडू (वय ३४) यांचा समावेश आहे.
डोंबिवली पूर्व उंबर्ली गाव येथे शुक्रवारी (ता. १३) सायंकाळच्या सुमारास अमलीविरोधी पथक गस्त घालत असताना तीन इसम संशयास्पद हालचाली करताना आढळले. त्यापैकी एक जण दुचाकीवर होता. त्या दुचाकीची नंबर प्लेट वाकवलेली असल्याने पोलिसांचा संशय अधिक बळावला. पोलिसांनी चौकशीसाठी जवळ जाताच तिघांनी तेथून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सतर्क पोलिसांनी पाठलाग करून तिन्ही आरोपींना घटनास्थळीच ताब्यात घेतले. ही कारवाई कल्याण पोलिस उपआयुक्त अतुल झेंडे यांच्या सूचनेनुसार अमली पदार्थविरोधी पथकाने यशस्वीरीत्या पार पाडली.
आरोपींकडून एक किलो चार ग्रॅम मेफेड्रॉन (एमडी) अंदाजे किंमत दोन कोटी ८० हजार, १५ ग्रॅम कोकेन अंदाजे किंमत १५ लाख, रोख रक्कम २१ हजार ५००, एक दुचाकी, असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. तपासादरम्यान जप्त अमली पदार्थांमध्ये एमडी व कोकेनव्यतिरिक्त इतर अमली साहित्याचादेखील समावेश असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. याप्रकरणी मानपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना मंगळवार (ता. १७) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
