ट्रॅकजवळ आग लागल्याने लोकल रिव्हर्स गियरवर;
रुळालगत आग लागल्याने
पळसदरीत लोकलला विलंब
खोपोली-मुंबई लोकलला ३५ मिनिटे उशीर
कर्जत, ता. १४ (बातमीदार) : खोपोलीहून मुंबईकडे जाणाऱ्या अप लोकलला आज (ता. १४) दुपारी पळसदरी स्थानकाजवळ रुळालगत लागलेल्या आगीमुळे तब्बल ३५ मिनिटांचा विलंब झाला. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा रेल्वे मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही. दुपारी १ वाजून ४८ मिनिटांनी खोपोली स्थानकातून सीएसएमटीकडे जाणारी लोकल पळसदरी रेल्वे स्थानकाजवळ असताना रुळाच्या दोन्ही बाजूंना सुक्या गवताला आग लागल्याचे दिसून आले. या वेळी मोटरमनने प्रसंगावधान राखत लोकल थांबवली व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही अंतर मागे घेतली.
प्रवाशांमध्ये या घटनेमुळे काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र पळसदरी स्थानकावर नेमणुकीस असलेले होमगार्ड सचिन हिरवे, किशोर वीर, महिला होमगार्ड माधुरी खंडागळे तसेच ट्रॅकमन यांनी तत्परतेने आग आटोक्यात आणली. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. आग नेमकी कशामुळे लागली याबाबत अद्याप स्पष्टता मिळालेली नाही. सुक्या गवताला लावलेल्या आगीची ठिणगी वणवा स्वरूपात ट्रॅकपर्यंत पोहोचली असल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, रुळालगत वाढलेल्या गवताची वेळीच छाटणी करून अशा घटना टाळाव्यात, अशी मागणी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे.
