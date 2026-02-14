वाशीमध्ये बर्निंग कार, सुदैवाने जिवीत हानी नाही
वाशीमध्ये धावत्या कारला आग; जीवितहानी नाही
नवी मुंबई, ता. १४ (वार्ताहर) ः वाशी सेक्टर ३० परिसरातून जाणाऱ्या एका कारने अचानक पेट घेतल्याने कार पूर्णपणे खाक झाल्याची घटना शनिवारी (ता. १४) वाशीजवळ घडली. चालकाने प्रसंगावधान राखत वेळीच बाहेर पडल्याने मोठी जीवितहानी टळली.
सानपाडा, पामबीच येथे राहणारे प्रतापदित्य चक्रवर्ती हे शनिवारी दुपारी वाशी सेक्टर १७ येथे उपचारासाठी आले होते. त्यानंतर ते वाशी गावातील मंदिरात दर्शनासाठी गेले. दर्शन करून सानपाड्याकडे परतत असताना दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास केरळ भवन परिसरात त्यांच्या चारचाकीतून धूर निघत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तत्काळ वाहन रस्त्याच्या कडेला थांबवून बाहेर पडताच कारने अचानक पेट घेतला. घटनेची माहिती मिळताच वाशी पोलिस स्थानकातील पथक तसेच महापालिकेच्या अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशमन दलाने काही वेळातच आग आटोक्यात आणली; मात्र तोपर्यंत कार पूर्णपणे खाक झाली होती. भररस्त्यात घडलेल्या या घटनेमुळे काहीकाळ वाहतूक कोंडी झाली होती. आग विझवल्यानंतर पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत केली. या घटनेची नोंद वाशी पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून आग लागण्याचे कारण अद्याप अस्पष्ट असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
