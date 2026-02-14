महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकावर हल्ला

अतिक्रमणविरोधी पथकावर हल्ला
सात महिलांसह आठ जणांवर गुन्हा दाखल
नवी मुंबई, ता. १४ (वार्ताहर) : एपीएमसी मार्केट, सेक्टर १९ एफ येथील आरक्षित भूखंडावरील अनधिकृत झोपड्यांवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या नवी मुंबई महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकावर हल्ला झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १४) घडली. या प्रकरणी एपीएमसी पोलिस स्थानकात सात महिलांसह एकूण आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तुर्भे, सेक्टर १९ एफ येथील आरक्षित भूखंड व प्रस्तावित रस्त्यावरील अनधिकृत झोपड्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश सहाय्यक आयुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार शुक्रवारी (ता. १४) दुपारच्या सुमारास महापालिकेचे वसुली अधिकारी संजय गायकवाड पथकासह पोलिस बंदोबस्तात ग्रीन पार्क झोपडपट्टी परिसरात दाखल झाले. अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई सुरू असताना काही महिलांनी पथकाचा मार्ग अडवत शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, एका महिलेने दगड उचलून कर्मचाऱ्यांना धमकावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सविता सरवदे, सोनाली शेगावकर यांनी मजुरांच्या अंगावर धावून जात कामात अडथळा निर्माण केला. साहीजा शेख, सिमरन शेख व सकीना शेख यांनी अधिकाऱ्यांना धक्काबुक्की केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. आरोपी महिलांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महिला सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांच्या हाताला नखे मारून दुखापत करण्यात आल्याची माहिती आहे. याप्रकरणी आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.